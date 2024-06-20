Bayram sonrası ilk işlem günü: Dolar ve Euro ne kadar oldu (20 Haziran Güncel Döviz Kurları) 

Döviz fiyatları ithalat ihracat yapan firmaları, yatırımcıları ve tasarruf sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor. Bu nedenle dolar ve Euro fiyatları hemen her gün başta Google olmak üzere arama motorlarında en çok aratılan konuların başında geliyor.

Bugün 20 Haziran 2024 perşembe. Kurban Bayramı’nın son günü dündü, bayram tatili kamu kesimi için perşembe ve cuma gününün de tatil edilmesiyle dokuz güne çıkarılsa da bankalar bugün çalışmaya başlıyor.

Kamu bankaları ve özel bankalar bugün açık olacak, Borsa İstanbul da faliyetlerine kaldığı yerden bugün başlıyor.

Dolar bayram öncesi neden yükseldi?

Bayramlardan önce genelde düşme eğilimde olan döviz kurları bu bayram öncesi dikkat çeken bir yükseliş ivmesine girdi.

Bunu nedenlerinden biri ise Citigroup'un bayram tatili öncesi TL alım tavsiyesini kapatması olarak görülüyor. Dolar ve Euro kurunun yukarı yönlü hareketinin başkaca nedenleri olduğu düşünülüyor.

Deneyimli iktisatçı, eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, son blog yazısında "Normal koşullarda bayramların öncesinde ve bayram sırasında kur düşer" ifadelerini kullanırken, "Bu kez tam tersi oldu" diyerek kurdaki yükselişin nedenlerini açıklamıştı.

Peki bayram tatili sonrası dolar ve Euro fiyatları ne durumda?

Dolar kuru saat 08.05 itibarıyla 32,5436 TL (alış), 32,5638 TL (satış) fiyatıyla dikkat çekiyor.

Aynı saat itibarıyla Euro 35,9536 (alış), 35,1069 (satış) fiyatıyla işlem görüyor.