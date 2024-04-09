Bayram tatili 9 gün olunca ekonomiye hareket geldi

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Bayram tatilinin dokuz güne çıkarılması başta turizm olmak üzere birçok sektörde ekonomik anlamda hareketli günler yaşanmasına neden oldu. Antalya merkezli otellerde doluluk oranı yüzde 90-95’i bulurken, Kapadokya, Yalova gibi kültür ve sağlık turizmine dönük alanlarda doluluk yüzde 100’e ulaştı.

Ulaşım tarafında da aynı hareketlilik devam ediyor. Tatil beldeleri dışında dokuz günlük bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler de listeye eklenince otogarlar dolup taştı.

Bayram tatiline sayılı günler kala Bayrampaşa Otogarı’nda araç dolulukları yüzde 90-95 civarında iken bugün yüzde 100’e ulaştı. Birçok otobüs firması ek sefer koymak zorunda kaldı. Benzer hareketlilik hava alanlarında da yaşanmaya devam ediyor. THY başta olmak üzere hava yolu şirketleri, vatandaşların mağdur olmaması için bayram tatili için 217 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Demir yolu ulaşımını terci edecekler için de hızlı tern seferleri artırıldı.

Deniz turizmine ilgi yoğun oldu

Geçen yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle sezonu geç açan turizm sektörü, 2024’te Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılmasıyla sezonu da açmış oldu. Bayram tatilinin okul ara tatili ile aynı döneme denk gelmesi iç pazar hareketliliğini artırırken, satışlara da olumlu yansıdı.

Antalya başta olmak üzere Marmaris, Kuşadası, Bodrum, Sapanca, Yalova, Kapadokya gibi bölgelerde otel doluluk oranları yüzde 95-100’ü buldu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, ocak, şubat ve mart aylarında güzel doluluk rakamları yakaladıklarını söyleyerek bayramda da dolulukta yüzde 90-95’i bulacaklarını belirtti. Saatçioğlu’na göre, müşterilerin tatil alışkanlıkları ekonomik nedenlerden dolayı değişiklik gösteriyor.

7-8-9 gün gelen misafirler şimdi 3-4 günü tercih ediyor. Doluluk tüm segmentlerde aynı, 4-5 yıldızda olduğu gibi 3 yıldızlı ve diğer tesislerde de doluluk aynı. Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu da, Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılmasının turizmcileri sevindirdiğini ve sezonun erken başlamasını sağladığını söylüyor.

Geçen yıl turizm sezonunun çok geç başladığını hatırlatan Kavaloğlu, “Yerel seçim sonrası bu tatil Türk insanına bir soluklanma, dinlenme şansı sunacak. Nevruz, Paskalya tatilleri de düşünüldüğünde bu yıl sezon mart ayının üçüncü haftasında açıldı” diye konuştu. Antalya’ya bu yıl gelen turist sayısındaki hedef ise 17 milyon kişinin üzerine çıkmak.

Bodrum, Marmaris ve Çeşme doldu

Havaların erken ısınması ve dokuz günlük bayram tatili popüler tatil beldesi Marmaris otellerini de hareketlendirdi. Turizmciler, sezonun erken başlaması ve tatilin uzamasından oldukça memnun. Marmaris’te doluluklar yüzde 90’a yaklaştı.

Yerli ve yabancı tatilcilerin gözdesi Bodrum’da da otel dolulukları yüzde 80’leri aştı. 2024 yaz sezonunda özellikle Alman ve İngiliz pazarından talep alan Bodrum’da, yaz sezonunda yüzde 100 doluluklar bekleniyor. Tatilcilerin bayramda tercih ettiği Ege beldelerinden biri de Çeşme oldu. Yerli turistlerin genelde 2-4 gece konaklamayı tercih ettiği bölgede otellerin doluluğu yüzde 100’e ulaştı.

Kapadokya’da boş otel kalmadı

Bayram tatilinde, Kapadokya da yerli turistlerin yoğun ilgisine sahne olacak. Bölgede, sıcak hava balonu, arazi araçları ve atlarla düzenlenen tur organizasyonları büyük ilgi görüyor.

Rezervasyonlara göre, bölgede özellikle bayramın ikinci gününden itibaren yoğunluğun artması bekleniyor. Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, dokuz günlük tatilin başlamasıyla Kapadokya’da hareketliliğin arttığını belirtti. Onur’un verdiği bilgilere göre, bayram tatilinde otellerin doluluk oranı şu an yüzde 98. Kapadokya’da neredeyse boş yer kalmadı.

Onur, “Kapadokya’da turizm sezonu genellikle 15 Mart’ta başlar ve kasım ayına kadar devam ederdi. Ancak, bayram tatili nedeniyle yoğunluk erken bir şekilde başladı” dedi. Dünya genelinde bilinirliği artan Kapadokya’ya yabancı turist ilgisi de artıyor.

Termal otellere ilgi yoğun

Bayram tatilinde sadece deniz ya da kültür turizmi değil sağlık turizmi de ön plana çıkmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıca İşletmeleri Müdür Yardımcısı Ümit Öztamur, Termal Kaplıca Tesisileri’nde doluluğun yüzde 100’e yaklaştığını belirtti. İstanbul, İzmit ve Bursa’nın merkezine 45 dakika uzaklıkta olan bu tesisler, özellikle çocuklu ailelerin tercihi oluyor.

Termal tesislerde bayram tatili boyunca çeşitli aktiviteler ve şifa programları düzenlenecek Otobüsler yetersiz kaldı Öte yandan bayram tatili için yollara düşen vatandaşlar hem otogarlarda hem hava alanlarına hem de garlarda ‘aşırı’ bir yoğunluk oluşturdu.

Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan hareket eden otobüslerde doluluk yüzde 95’in üzerine çıkarken çoğu firma ek sefer koydu. Aynı şekilde ek servislerin de dolduğu ifade ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise, Ramazan Bayramı tatili döneminde oluşabilecek yolcu yoğunluğu nedeniyle vatandaşların otobüs bileti bulmada sorun yaşamaması için önlem aldı.

Otobüs firmalarına turizm taşımacılığında kullanılan otobüsleri de kullanmalarına yönelik izin veren bakanlık, tatil döneminde vatandaşların otobüs bileti bulmada herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmamaları ve fahiş fiyat gibi durumlardan mağduriyet yaşamamaları için denetimleri artırdı.

Ek seferlerde güncelleme olabilir

Aynı hareketlilik hava alanlarında da yaşanmaya devam ediyor. Hava yolu şirketleri de Ramazan Bayramı tatili için ek sefer düzenleyeceklerini açıklamıştı. Buna göre, THY,Ramazan Bayramıtatili için mevcut uçuşlarının yanı sıra çok sayıda ek sefer planladı. THYbu kapsamda, 14 Nisan’a kadar 6’sı AJet’in olmak üzere toplam 85 ilave sefer düzenleyecek. Şirket, yolcu ve istasyonlardan gelecek taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacak.

Pegasus Hava Yolları, dokuz günlük tatil dolayısıyla yurt içi ve dışı seferlerini artırdı.Hava yolu15 Nisan’a kadar toplam 132 ek sefer düzenleyecek. Bayram tatili için Pegasus yolcularının yurt içinde en çok tercih ettiği noktalar,İzmirçıkışlı uçuşlarda Adana, Trabzon, Rize,Şanlıurfave Dalaman oldu. İstanbulmerkezli iç hat uçuşlarında en yoğun talep Van, Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Erzurum, Adana ve Diyarbakır’a geldi.

Demiryolunda ek vagonlar konuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle uzun bir tatil dönemini kapsayan 5 -15 Nisan tarihleri arasında ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gittiklerini belirtmişti. Uraloğlu, “Günlük sefer sayısını Ankara-İstanbul hattında 13+13’ten 14+14’e, Konyaİstanbul hattında 4+4’ten 5+5’e yükseltiyoruz.

Ayrıca Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günleri işletilen 1+1 adet hafta sonu seferi Cumartesi günleri de işletilecek” dedi. Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerdeki yeni seferlerin tatil dönemi sonrasında da devam edeceği müjdesini verdi. 5-15 Nisan tarihleri arasındaki tatil döneminde İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi gibi önemli bölgesel trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave edileceğini aktaran Uraloğlu, “Bayram boyunca demiryollarımıza toplamda 33 bin kişilik ek kapasite sağlamış olacağız” dedi.

35 milyon kişi yollarda olacak

Dokuz günlük bayram tatili boyunca özel araçlar da dahil edildiğinde yaklaşık 35 milyon kişinin yollarda olması bekleniyor. Bayram tatilinde gidiş ve dönüşlerde trafik yoğunluğunun yüzde 60- 70 artacağı öngörülüyor. Dolayısıyla güvenli bir tatil dönemi geçirilmesi için vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.