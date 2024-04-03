Bayram tatilinde ne yapıyoruz? Araştırma ortaya koydu: Otel tatili yapacakların oranı yüzde 6 çıktı

Türkiye'nin otomobil dikeyinde ilk çevrimiçi ilan platformu arabam.com, mart ayında 726 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını yayınladı. Buna göre; dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde her iki kişiden biri şehirde kalacak.

Araştırmaya katılanların yüzde 50'si, "Bu bayramda ne yapacaksınız?" sorusunu "Şehirde kalacağım" şeklinde yanıtladı. Memleketine gideceğini belirtenlerin oranı yüzde 31 iken, otel tatili yapacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 6 oldu. Katılımcıların yüzde 3'ü kültür, gastronomi turu gibi etkinliklere katılacağını, yüzde 2'si de kamp tatili yapacağını belirtti.

Bayramda seyahat tercihleri sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 70'i kendi aracıyla seyahat edeceğini ifade etti. Bu yanıtı, yüzde 9 ile uçak, yüzde 8 ile otobüs takip etti. Kiralık araç ile seyahat edeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 6 oldu.