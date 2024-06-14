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Bayram ve babalara kartla 50 milyar TL harcayacağız

Babalar Günü ile birleşen kurban bayramı ve tatil alışverişinin etkisiyle 15 Haziran Cumartesi günü kartlarla 50 milyar TL’lik harcama yapılması bekleniyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)Başkanı Sinan Öncel, bu hacmin arife ve dört günlük kurban bayramında 120 milyar TL düzeyine çıkabileceğini öngördüklerini dile getirdi.

Dünya Gazetesi
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Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üye­si markaların mayıs ayında yaklaşık yarısının adet satışlarının nisana göre azal­dığını bildiren BMD Başkanı Sinan Öncel, “mayıstaki kaybı bu ay telafi edeceğimizi söyle­yebiliriz” açıklamasını yaptı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre nisan ayındaki üç günlük ramazan bayramı ve arife günü kart­larla 87 milyarı yurt içinde olmak üzere toplam 94,1 mil­yar TL’lik alışveriş yapıldığı­nı hatırlatan Öncel, “Bu hac­min arife ve dört günlük kur­ban bayramında 120 milyar TL düzeyine çıkabileceğini öngördüklerini belirtti.

Mar­kalarının babalar günü ile ay­nı döneme gelen kurban bay­ramı ve okulların kapanması nedeniyle özel kampanyalar hazırladığını belirten Öncel, “Son günlerde online satışlar­da önemli bir hareketlilik göz­lemliyoruz. Mağazalardaki alışverişin ise cumartesi günü zirve yapmasını bekliyoruz. Dini bayramlarda alışverişin yaklaşık yüzde 40’ı arife gü­nü gerçekleşiyor. Dolayısıyla cumartesi günü kartlarla yak­laşık 50 milyar TL’lik alışveri­şin sürpriz olmayacağını dü­şünüyoruz” dedi.

Ramazan bayramında kart­lı harcamaların yüzde 20’si­nin market, yüzde 14’ünün hazır giyim, yüzde 11’inin ye­mek yüzde 10’unun ise akar­yakıt için gerçekleştiğini dile getiren Öncel, Kurban bayra­mında da yine benzer bir tab­lo beklediklerini söyledi. Ön­cel, Babalar Günü ve tatil dö­nemi olması nedeniyle hazır giyimin yanı sıra akaryakıt, ulaşım ve konaklama harca­malarında büyük oranlı artış beklediklerini de dile getirdi.