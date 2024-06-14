Bayram ve babalara kartla 50 milyar TL harcayacağız
Babalar Günü ile birleşen kurban bayramı ve tatil alışverişinin etkisiyle 15 Haziran Cumartesi günü kartlarla 50 milyar TL’lik harcama yapılması bekleniyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)Başkanı Sinan Öncel, bu hacmin arife ve dört günlük kurban bayramında 120 milyar TL düzeyine çıkabileceğini öngördüklerini dile getirdi.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyesi markaların mayıs ayında yaklaşık yarısının adet satışlarının nisana göre azaldığını bildiren BMD Başkanı Sinan Öncel, “mayıstaki kaybı bu ay telafi edeceğimizi söyleyebiliriz” açıklamasını yaptı.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre nisan ayındaki üç günlük ramazan bayramı ve arife günü kartlarla 87 milyarı yurt içinde olmak üzere toplam 94,1 milyar TL’lik alışveriş yapıldığını hatırlatan Öncel, “Bu hacmin arife ve dört günlük kurban bayramında 120 milyar TL düzeyine çıkabileceğini öngördüklerini belirtti.
Markalarının babalar günü ile aynı döneme gelen kurban bayramı ve okulların kapanması nedeniyle özel kampanyalar hazırladığını belirten Öncel, “Son günlerde online satışlarda önemli bir hareketlilik gözlemliyoruz. Mağazalardaki alışverişin ise cumartesi günü zirve yapmasını bekliyoruz. Dini bayramlarda alışverişin yaklaşık yüzde 40’ı arife günü gerçekleşiyor. Dolayısıyla cumartesi günü kartlarla yaklaşık 50 milyar TL’lik alışverişin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz” dedi.
Ramazan bayramında kartlı harcamaların yüzde 20’sinin market, yüzde 14’ünün hazır giyim, yüzde 11’inin yemek yüzde 10’unun ise akaryakıt için gerçekleştiğini dile getiren Öncel, Kurban bayramında da yine benzer bir tablo beklediklerini söyledi. Öncel, Babalar Günü ve tatil dönemi olması nedeniyle hazır giyimin yanı sıra akaryakıt, ulaşım ve konaklama harcamalarında büyük oranlı artış beklediklerini de dile getirdi.