Bayram ve babalara kartla 50 milyar TL harcayacağız

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üye­si markaların mayıs ayında yaklaşık yarısının adet satışlarının nisana göre azal­dığını bildiren BMD Başkanı Sinan Öncel, “mayıstaki kaybı bu ay telafi edeceğimizi söyle­yebiliriz” açıklamasını yaptı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre nisan ayındaki üç günlük ramazan bayramı ve arife günü kart­larla 87 milyarı yurt içinde olmak üzere toplam 94,1 mil­yar TL’lik alışveriş yapıldığı­nı hatırlatan Öncel, “Bu hac­min arife ve dört günlük kur­ban bayramında 120 milyar TL düzeyine çıkabileceğini öngördüklerini belirtti.

Mar­kalarının babalar günü ile ay­nı döneme gelen kurban bay­ramı ve okulların kapanması nedeniyle özel kampanyalar hazırladığını belirten Öncel, “Son günlerde online satışlar­da önemli bir hareketlilik göz­lemliyoruz. Mağazalardaki alışverişin ise cumartesi günü zirve yapmasını bekliyoruz. Dini bayramlarda alışverişin yaklaşık yüzde 40’ı arife gü­nü gerçekleşiyor. Dolayısıyla cumartesi günü kartlarla yak­laşık 50 milyar TL’lik alışveri­şin sürpriz olmayacağını dü­şünüyoruz” dedi.

Ramazan bayramında kart­lı harcamaların yüzde 20’si­nin market, yüzde 14’ünün hazır giyim, yüzde 11’inin ye­mek yüzde 10’unun ise akar­yakıt için gerçekleştiğini dile getiren Öncel, Kurban bayra­mında da yine benzer bir tab­lo beklediklerini söyledi. Ön­cel, Babalar Günü ve tatil dö­nemi olması nedeniyle hazır giyimin yanı sıra akaryakıt, ulaşım ve konaklama harca­malarında büyük oranlı artış beklediklerini de dile getirdi.