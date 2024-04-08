BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI? Bankalar bugün açık mı? Arefe günü (9 Nisan) bankalar çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı tatili dolasıyla banka çalışma saatleri gündeme geldi. "Bayramda bankalar açık mı?", "8 Nisan ve 9 Nisan arefe günü bankalar kaça kadar açık?" sorusunun yanıtları araştırılıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? 9 Nisan Salı bugün çalışıyor mu, tatil mi?

Bankalar bugün açık mı? Bayram tatilinde bankalar çalışıyor mu?

Bankalar 8 Nisan Pazartesi günü açık olacak. Bankalar 9 Nisan Salı günü (arefe günü) yarım gün açık olacak. Bankalar özel sektör olduğu için idari izin kapsamında yer almıyor.

Bankalar Borsa İstanbul’a göre çalışması nedeniyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.

Kargo firmaları bayramda açık/kapalı mı?

Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak.

Borsa ne zaman tatile girecek?

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün açık olacak. Yarın Borsa İstanbul’da hisse alım ve satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. 9 Nisan Salı günü ise 13.00’a kadar borsa açık olacak. Ramazan Bayramı’nda borsa kapalı olacak.