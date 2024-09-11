BDDK, GSD Varlık Yönetimi'ne faaliyet izni verdi

Faaliyet izni kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan 5 Eylül 2024 tarihli BDDK kararı şöyle:

"Kurulun 05.09.2024 tarihli toplantısında, 04.09.2024 tarih ve E-12509071- 110.01.01-129109 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 04.04.2024 tarihli ve 10891 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen GSD Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir".