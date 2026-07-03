Bedelli askerlik ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısında yapılacak güncellemeyle birlikte bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi. Yeni tutar 472 bin 653 liraya yükselirken, kesin rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak.
2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücreti için geri sayım başladı.
Memur maaş katsayısındaki değişiklik doğrultusunda yılda iki kez güncellenen bedelli askerlik tutarı, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı.
Memur maaş katsayısındaki güncelleme doğrultusunda bedelli askerlik ücretinde artışa gidildi. Bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruştan 472 bin 653 lira 34 kuruşa yükseldi.
Yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği tutar ise 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa çıkarıldı.
Gözler resmi açıklamada
Bedelli askerlik ücretine ilişkin kesin tutarın ilanında ise Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması esas alınacak.