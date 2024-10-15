Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu, bedelli askerliğe zam geldi mi? İşte 2025 bedelli ücreti...

Bedelli askerlik enflasyon oranı ve memur maaş katsayısı üzerinden belirleniyor. Ocak ayında bedelli askerlik ücretine de zam gelecek. 2024’te 127 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretinin 2025’in ilk yarısında ne kadar olacağı merak ediliyor.

Bedelli askerlik ücreti her yıl güncelleniyor. Hesaplama yöntemi ise Askeralma Kanunu'nda belirtiliyor. Buna göre; bedelli askerlik ücreti, güncel memur aylık katsayısının 240 bine çarpımı ile belirleniyor. Bu hesaplama ise yılda iki kez ocak ve temmuz ayında yeniden yapılıyor.

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41,11. Altı aylık enflasyon farkı ise yüzde 11,33 olacak. Bu hesap üzerinden bedelli askerlik ücretinin 2025’in ilk yarısında 242 bin 555 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak’ta duyuracak. Bu açıklamayla birlikte bedelli askerlik ücreti de hemen hemen kesinleşmiş olacak. Ancak şimdiden artışın yaklaşık 25 bin lira olmasına kesin gözüyle bakılıyor.