Beklentileri aşan istihdam verileri sonrasında New York borsasından yüksek açılış

New York borsası yükselişle açıldı. ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi arttı, işsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi. Eylülde istihdam artışı 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, işsizlik oranı son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 35,36 dolara yükseldi. Analistler, verilerin ABD'de iş gücü piyasasının tahmin edilenden çok daha güçlü ve FED'in kısıtlayıcı faiz oranlarına karşı hala dirençli olduğuna dair yeni kanıtlar gösterdiğini ifade etti.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 11 baz puan arttı

İş gücü piyasasının dayanıklılığına işaret eden veriler sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 11 baz puan artışla yüzde 3,97'ye yaklaştı.

Dolar endeksi yaklaşık yüzde 0,5 artışla 102,54'e yükselirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,6 azalışla 1,0962'ye düştü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, FED'in kasım ayında 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 90'a yükseldi.

Spirit Airlines'ın hisseleri yüzde 30'un üzerinde düştü

Kurumsal tarafta, Spirit Airlines'ın hisseleri, şirketin olası bir iflas başvurusu için alacaklılarla görüşmelerde bulunduğuna dair haberlerin ardından yüzde 30'un üzerinde düştü. Öte yandan, ABD'nin doğu ve güneyindeki limanlarda çalışan işçilerin üçüncü günündeki grevi, sendika ile işverenlerin ücretler konusunda geçici anlaşmaya varmasıyla dün son buldu.