İsrail- İran çatışması nedeniyle petrol fiyatları yükselirken akaryakıt fiyatlarına da peş peşe zamlar yapılıyor.

Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin ardından endişelerin artmasıyla petrol fiyatları 5 ayın en yüksek seviyesine yükselirken motorin ve benzin fiyatlarına da zam haberi geldi.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,56 TL, motorine 1,87 TL zam yapılacak.

Motorinin litre fiyatına dün 1,75 TL zam gelmişti.

Zamlı fiyatlar ne olacak?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 51,37 TL'ye, Ankara'da 52,22 TL'ye, İzmir'de 52,57 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise zammın ardından İstanbul'da 50 TL, Ankara'da 51,82 TL, İzmir'de 51 TL olacak.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

1 haftada benzine 3, motorine 5 lira zam

12 Haziran 2025'de İstanbul'da benzinin litre fiyatı 46,96 lira, motorinin litre fiyatı ise 46,27 lira seviyesinde bulunuyordu.

İsrail-İran çatışması nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının ardından akaryakıta art arda zamlar yapıldı.

Yarın gelecek zamlarla birlikte 1 haftada İstanbul'da benzine 3 lira, motorine ise 5 lira zam gelmiş olacak.