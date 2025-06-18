Benzin ve motorine yine zam geliyor: İzmir, İstanbul ve Ankara'da fiyatlar 50 liranın üzerine çıktı
İsrail-İran çatışmaları nedeniyle petrol fiyatları 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken vatandaşlar da akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre yarından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına tekrar zam gelecek. Zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ve benzin fiyatları 50 lira bandını aşmış olacak.
İsrail- İran çatışması nedeniyle petrol fiyatları yükselirken akaryakıt fiyatlarına da peş peşe zamlar yapılıyor.
Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin ardından endişelerin artmasıyla petrol fiyatları 5 ayın en yüksek seviyesine yükselirken motorin ve benzin fiyatlarına da zam haberi geldi.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,56 TL, motorine 1,87 TL zam yapılacak.
Motorinin litre fiyatına dün 1,75 TL zam gelmişti.
Zamlı fiyatlar ne olacak?
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 51,37 TL'ye, Ankara'da 52,22 TL'ye, İzmir'de 52,57 TL'ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı ise zammın ardından İstanbul'da 50 TL, Ankara'da 51,82 TL, İzmir'de 51 TL olacak.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
1 haftada benzine 3, motorine 5 lira zam
12 Haziran 2025'de İstanbul'da benzinin litre fiyatı 46,96 lira, motorinin litre fiyatı ise 46,27 lira seviyesinde bulunuyordu.
İsrail-İran çatışması nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının ardından akaryakıta art arda zamlar yapıldı.
Yarın gelecek zamlarla birlikte 1 haftada İstanbul'da benzine 3 lira, motorine ise 5 lira zam gelmiş olacak.