Benzin ve motorine zam: 10 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorinin litresine ortalama 40 kuruş zam geldi.
Akaryakıtta KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle benzin ve motorine zam geldi.
İstanbul'da benzinin litresi 26 lira 25 kuruştan 26 lira 65 kuruşa yükseldi.
Motorin 24 lira 82 kuruştan 25 lira 20 kuruşa yükseldi.
Böylece benzin 40, motorin ise 38 kuruş zamlanmış oldu.
Güncel akaryakıt fiyatları
Zammın ardından benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 26.65 lira, Ankara'da 27.11 lira, İzmir'de 27.17 lira, Adana'da 27.54 lira, Bursa'da 27.16 lira, Diyarbakır'da ise 27.81 liraya yükseldi.
Motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 25.22 lira, Ankara'da 25.65 lira, İzmir'de 25.81 lira, Adana'da 26.09 lira, Bursa'da 25.71 lira, Diyarbakır'da ise 26.27 lira oldu.