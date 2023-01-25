Benzine büyük zam geldi, motorine de zam yolda (25 Ocak 2023 benzin ve motorin fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatları 1 lira 25 kuruş zamlandı. Zam, pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorine zam geliyor

26 Ocak gece yarısı motorin fiyatlarına da zam bekleniyor. NTV'nin haberine göre; motorin fiyatları da 83 kuruş zamlanacak.

Son zammın ardından benzin ve motorinin litre fiyatları şöyle:

- İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.19 liradan satılıyor.

- Benzinin litresi ise ortalama 21.71 TL'den satılıyor.