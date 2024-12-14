Benzine gece yarısı büyük zam! Tabelalar değişti... (14 Aralık güncel akaryakıt fiyatları)
Bu gece yarısı itibariyle benzin istasyonlarında tabela değişti. 14 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları da belli oldu. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geldi. Bazı akaryakıt şirketlerindeki fiyat değişiminin 1 lirayı bulduğu görüldü.
Döviz kurlarındaki değişimler ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar Brent petrol fiyatlarında hareketlilik yaratıyor. İstanbul dahil tüm kentlerde 14 Aralık 2024 itibariyle benzine zam geldi.
İstanbul'da dün 42,12 TL'ye satılan benzinin litresi bugün 43,12 TL'ye yükseldi. Bazı istasyonlarda fiyatlar 98 kuruş arttı.
Güncel akaryakıt fiyatları: (14 Aralık 2024)
İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin: 43.10-12 TL/Litre
Motorin: 43.30 TL/Litre
LPG: 26.03 TL/Litre
İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin: 42.99 TL/Litre
Motorin: 43.24 TL/Litre
LPG: 25.49 TL/Litre
Ankara:
Benzin: 43.53 TL/Litre
Motorin: 43,87 TL/Litre
LPG: 26,04 TL/Litre
İzmir:
Benzin: 44,02 TL/Litre
Motorin: 44,39 TL/Litre
LPG: 25.94 TL/Litre