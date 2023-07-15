Benzine yeni zam... Litresi 30 liraya yaklaştı! İşte 15 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Benzinin litresi bugünkü zammın ardından 28 lirayı geçti.
Benzin fiyatlarına gelen zam bugün tabelaya yansıdı.
Benzinin litresi 13 Temmuz'daki zammın ardından bugün 1 lira 34 kuruş daha yükseldi.
Zammın ardından İstanbul'da bir litre benzin 26 lira 68 kuruştan 28 lira 5 kuruşa kadar yükseldi.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişimi olmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları
15 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatlarına göre benzin ve motorinin litre fiyatları şöyle:
İstanbul: Benzin 28 lira 5 kuruş, motorin 26 lira 32 kuruşa satılıyor.
İzmir: Benzin 28 lira 64 kuruş, motorin 26 lira 98 kuruş.
Ankara: 28 lira 48 kuruş, motorin 26 lira 85 kuruş.