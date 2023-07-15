Benzine yeni zam... Litresi 30 liraya yaklaştı! İşte 15 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatlarına gelen zam bugün tabelaya yansıdı.

Benzinin litresi 13 Temmuz'daki zammın ardından bugün 1 lira 34 kuruş daha yükseldi.

Zammın ardından İstanbul'da bir litre benzin 26 lira 68 kuruştan 28 lira 5 kuruşa kadar yükseldi.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişimi olmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları

15 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatlarına göre benzin ve motorinin litre fiyatları şöyle:

İstanbul: Benzin 28 lira 5 kuruş, motorin 26 lira 32 kuruşa satılıyor.

İzmir: Benzin 28 lira 64 kuruş, motorin 26 lira 98 kuruş.

Ankara: 28 lira 48 kuruş, motorin 26 lira 85 kuruş.