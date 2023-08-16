Benzine yeni zam: Litresi 40 liraya dayandı
Benzinin litresine bugün 1 lira 55 kuruş zam geldi. Zammın ardından litresi 40 liraya yaklaştı.
Haber Merkezi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler benzin ve motorin fiyatlarıa yansıyor.
Benzine bugün gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam geldi.
Güncel akaryakıt fiyatlarına göre İstanbul'da benzinin fiyatı 37 lira 71 kuruşa dayandı.
Ankara'da benzin 38 lira 23 kuruş, İzmir'de 38 lira 34 kuruşa satılıyor.
Motorin fiyatında değişiklik olmadı.