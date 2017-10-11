Berger: Yeni Gümrük Birliği GSYH'yi artıracak

11 Ekim 2017

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile tahmini olarak AB'nin GSYH'sinin 5,4 milyar euro, Türkiye'nin GSYH'sinin de yıllık 12,5 milyar euro artacağını belirterek, "Türkiye'nin AB'ye ihracatı da 5 milyar euro artar." dedi.

Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği'nin modernize olması gerektiğini ifade eden Berger, Gümrük Birliği'nin modernize olması için Avrupa Komisyonu ve Türkiye'den Ekonomi Bakanlığı'nın değerlendirme çalışması yaptığını anlattı.

Berger, "İki tarafın da yaptığı değerlendirme çalışması aynı sonuca vardı. Ekonomiksel olarak iki tarafın da avantajı var." dedi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile Türkiye'de GSYH'nin artacağını belirten Berger, Türkiye kadar olmasa da AB'nin GSYH'sinin de artacağını söyledi.

"Türkiye'nin AB'ye ihracatı 5 milyar euro artar"

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile tahmini olarak AB'nin GSYH'si yüzde 0,01, yani 5,4 milyar euro artar, Türkiye'nin GSYH'si de yıllık 12,5 milyar euro büyür" diye konuşan Berger, "Türkiye'nin AB'ye ihracatı da 5 milyar euro artar. Türkiye her zaman AB'nin çok önemli bir ticari partneri olmuştur. Türkiye'nin yarısı Avrupa'ya ihracat yapıyor. Aynı zamanda Türkiye'deki yabancı yatırımların yarısından fazlası AB'den geliyor. Bu yüzden Türkiye ve AB arasında çok güçlü bir ekonomik ilişki var" şeklinde açıklamada bulundu.

Berger, Türkiye'nin herhangi bir yerine gittiğinde teknoloji yatırımları ve iş konusundaki eğitimleri gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA