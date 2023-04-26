BES'e yıl sonuna kadar 1 milyon yeni katılımcı bekleniyor

BNP Paribas Cardif'ten yapılan açıklamaya göre, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı özelliğinde olan BES, sahip olduğu teşvikler, profesyonel fon yönetimi hizmeti ve şeffaflık gibi önemli avantajlarla diğer birikim araçlarından ayrılıyor.

Özellikle de devlet katkısı desteğiyle cazibesini giderek arttıran gönüllü BES'e olan katılım sayısı hızla yükseliyor. Farklı fon seçenekleriyle her türlü risk düzeyine uygun fon çeşitliliğinin sunulduğu sektörde bu sene de yüksek getiri sağlayan fon çeşitleri bulunuyor.

BNP Paribas Cardif'in "Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" en yüksek getiri sağlayan bu fon türlerinin başında geliyor.

"Fon büyüklüğünün 500 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir, BES'in son iki yılda ciddi ivme yakaladığını belirterek, konuya ilişkin veriler paylaştı.

Kişmir, 18 yaş altı genç ve çocukların kapsama alınması, Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım (BEFAS) platformunun uygulamaya açılması, devlet katkısı teşvikinin yüzde 30'a yükseltilmesi ve fon değişiklik hakkının artırılması gibi gelişmelerin sektörün büyümesine katkı sağladığını anlattı.

BES'in Mart 2023 itibarıyla 420 milyar TL fon büyüklüğüne ve 8 milyon katılımcıya ulaştığını kaydeden Kişmir, "BES, yüzde 30 seviyesine artırılan devlet katkısının da desteğiyle cazibesini giderek artırıyor. 2023'e hızlı bir başlangıç yapan BES sektöründe, yıl sonuna kadar 1 milyon yeni katılımcı daha bekleniyor. Sektöründeki fon büyüklüğünün yıl sonu itibarıyla 500 milyar TL'ye, katılımcı sayısının da 9 milyona ulaşacağı öngörülüyor." açıklamasında bulundu.

"BES'te en iyi getiriyi sağlayan fonlar içinde ilk sıralarda yer alıyoruz"

Cemal Kişmir, katılımcıların, "birikimlerini bu sistemde uzun vadeli tutmak ve kazanç sağlayacak şekilde başarıyla yönetmek" konusuna önem verdiğinden bahsetti.

Şirketin hedeflerine ve bu alanda sunduğu hizmetlere değinen Kişmir, şu ifadeleri kullandı:

"BNP Paribas Cardif Türkiye olarak bizim de hedeflediğimiz en temel stratejimiz, müşterisine değer yaratan bir şirket olmak. Bireysel emeklilik fon yönetimimizi portföy yönetimi sektörünün tecrübeli ve yenilikçi şirketi olan TEB Portföy Yönetimi aracılığıyla katılımcılarımıza sunmaktayız. Katılımcılarımıza sunduğumuz fonların yönetimini yakından takip ederek, kullanıcılarımızın fon getirisi ile ilgili düzenli bilgilendirilmesini sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın neticesi olarak BES'te en iyi getiriyi sağlayan fonlar içinde ilk sıralarda yer alıyoruz. 2023 yılının başından bu yana da ilk sıralardaki yerimizi koruyoruz."

240 bin sözleşmeye ve 15 milyar TL BES

Kişmir, BES sektörü içindeki paylarını arttırmaya yönelik tüm planlama ve hazırlıklarını tamamladıklarını kaydederek, "Farklı kanallardan hizmet verdiğimiz tüm müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini merkeze alan bir yaklaşım ile müşteri değeri kavramını, ürünlerimizde ve hizmetlerimizde üst seviyeye çıkaracak çalışmalara odaklanacağız. Tüm bu hedeflerimizin neticesi olarak da bu yıl 240 bin sözleşmeye ve 15 milyar TL BES fon büyüklüğüne ulaşmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.