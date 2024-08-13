BETAM: İşsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı haziranda arttı

BETAM, işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkının haziranda mayısa kıyasla arttığını

BETAM'ın çalışmasında şöyle denildi:

"İstihdamda 341 bin kişilik düşüş, işsiz sayısında ise 234 binlik artış işgücünü yaklaşık 107 bin kişi azaltmış, genel işsizlik oranı Mayıs’tan Haziran’a 0,7 puan artarak yüzde 9,2 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Mayıs’tan Haziran’a istihdamda görülen 231 binlik düşüş ve işsiz sayısında görülen 129 bin kişilik artış sonucu 1,1 puan artarak yüzde 12,4’e ulaşmıştır. Erkek işsizlik oranı ise Haziran’da istihdamda 109 bin kişilik düşüş, işsizlerde ise 105 bin kişilik artış sonucu yüzde 7,6’ya yükselmiştir. Kadın işgücü seviyesi 103 bin azalırken erkek işgücü seviyesi 5 bin azalmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Haziran’da Mayıs’a kıyasla 0,6 puan artarak 4,8 puan olmuştur."