BETAM'ın 4. çeyrek için büyüme beklentisi %3,1

BETAM, kesinleşen Kasım ve kısmen açıklanan Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığı hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,1 oranında büyümesini bekliyor.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yapılan hesaplamalarla ise 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,3 artacağı öngörülüyor.