Beyaz eşya satışları düşüşte

20 Nisan 2018

Beyaz eşya iç satışlarında geçen yılın son çeyreğinde başlayan düşüş trendi sürerken; satışlar Mart ayında yüzde 24, Ocak-Mart'ta ise yüzde 19 düşüş kaydetti.

Beyaz eşya satışları, ÖTV teşvikinin bittiği 2017 Eylül sonundan bu yana sert şekilde geriliyor. Beyaz eşyada yüzde 6.7 olarak uygulanan ÖTV, geçen sene şubatta üç ay için sıfırlanmış; ÖTV teşviki daha sonra Eylül sonuna kadar uzatılmıştı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün bazında beyaz eşya iç satışları Mart ayında yüzde 24 düşüşle 558,037 adet oldu.

Satışlar Ocak-Mart döneminde ise yüzde 19 gerileyerek 1.46 milyon adet olarak gerçekleşti.

Beyaz eşya ihracatı ise ilk çeyrekte iç pazara göre olumlu bir seyir izledi. Buna göre ihracat Mart ayında yüzde 9 artışla 1.58 milyon adet, Ocak-Mart'ta ise yüzde 10 artışla 4.32 milyon adet olarak gerçekleşti.