'Bi liran var mı?' diye sorup milyonluk bağış topluyorlar

15 Ocak 2018

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Günlük hayatın en çok kullanılan, belki de düşünülmeden harcanan parası olan 1 TL ile 100 binlerce kişiye ulaşarak, yardım projelerine destek olmak mümkün. Ülkemizde sıklıkla duyduğumuz ya da adı fazla bilinmeyen kurumların kimi zaman depremzedeler kimi zaman çocuklar için farkındalık yaratma amacı taşıyan bağış kampanyaları olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri ardımızda bıraktığımız 2017 yılında BKM Express kullanarak yapılan bir bağış işlemi. Paylaşılan 1 TL'lik bağışlar bir yılda toplamda 2,5 milyon TL'ye ulaştı. Bu bağışlar, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları için toplanmıştı. Öte yandan BKM Express gibi cüzi miktarlarda yardım yapılabilecek farklı kurumlar da var. İşte mobil uygulamalar ya da internet üzerinden kolaylıkla destek sağlanabilecek kuruluşlardan bazıları...

Yeşilay'dan 'Bi liran var mı?'

Yeşilay, toplumu ve gençliği bağımlılıklardan korumak amacıyla farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bu bağlamda kurum, insanların amacına ulaşamayan paralarını hatırlatmak ve paralarını daha değerli bir amaç uğruna kullanmalarını sağlamak amacıyla “Bi’ liran var mı?” kampanyasını sürdürüyor. Yeşilay'ın bağımlılığa karşı verdiği mücadelede kamuoyu desteğine ihtiyaç duyuluyor ve herkesin bu mücadelenin bir parçası olması amaçlanıyor. Bu bağlamda kampanyalarıyla ilgili bilgiler veren Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, şöyle konuştu kampyanın iki fazdan oluştuğunu belirterek şöyle konuşyu: "Birinci fazımızda sembolik rakamlar yer alıyor. “Bi’ liran var mı?” kampanyasının ikinci fazı “Gücünü İyilik İçin Kullan” konseptiyle hazırlandı. Burada amaç firmalardan, şirketlerden, holdinglerden, spor kulüplerinden Yeşilay’a destek almak olacak. Biraz daha kurum bazlı ilerleyecek bir kampanya olacak. Örneğin; C Holding CEO’su; “Gücümü çalışanlarımdan alıyorum, çalışan sayım kadar Yeşilay’a 1 TL bağışta bulunuyorum.” Diyecek. Bunun ilkini de Albaraka Katılım Bankası ile gerçekleştirdik."

'2 TL kabul etmeyen bir iyilik fonu'

Samed Ayrancı, 1 TL Derneği'nin başkanlık görevini yürütüyor. Ayda 1 TL Projesi, herkesin aylık sadece 1 TL vererek dahil olabileceği, 2 TL kabul etmeyen bir fon. Her ay toplanan 1 TL'ler eğitim, sağlık ve insani yardım faaliyetlerine aktarılıyor. Nerelere aktarıldığı internet sitelerinde makbuzlarıyla ve istatistikleriyle paylaşılıyor. Aralık 2017 itibariyle ise aylık 1 TL ile destek veren gönüllü sayısı 2 bin 426'ya ulaştı. Konuyla ilgili Ayrancı, "İnsanların projeyi duydukları zaman ilgileri güzel fakat duyurmak konusunda sıkıntı çekiyoruz. Maddi imkansızlıklara ve arkamızda bir güç bulunmamasına rağmen iyi ilerlediğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz herkesin her ay aylık 1 TL ile bile olsa bir yardım faaliyetinde bulunup iyiliğe katılması."

E-Bursum'la 4 bin bursiyere 12 milyon TL

E-Bursum, burs almak isteyen öğrenciler ile burs vermek isteyenleri dijital ortamda bir araya getirerek bursların daha sistematik bir süreçle verilmesini amaçlıyor. Bu konuda E-Bursum Kurucusu Mesut Keskin, burs başvurusunda bulunan öğrencilerin ilgili burs formunda belirtilen şartları taşıması halinde ırk, renk, din, dil, yaş, cinsiyet, cinsel eğilim ve yürürlükteki yasalar tarafından korunan diğer etkenlerden bağımsız bir seçim süreci yaşaması maddesi bulunduğunu kaydetti. E-Bursum'un, yaklaşık 4 bin bursiyere 12 milyon TL burs sağladığı ve 4 bin bursiyerin yüzde 59'unu kadınlar oluşturduğu ifade ediliyor.

Yuvarla uygulamasıyla bağış

AKUT, TEMA, Türk Eğitim Vakfı, Darüşşafaka, Unicef, Türk Kızılayı ve birçok sivil toplum kuruluşlarının da mobil uygulamalarını indirerek bağış yapmak mümkün. Yuvarla uygulaması kredi kartı ya da banka kartınız ile yaptığınız harcamanın küsuratlarını bir sonraki TL’ye yuvarlayarak o parayı bağış yapmanızı sağlıyor. Örneğin 9.90 TL’ye bir ürün aldığınız zaman 0.10 TL’yi istediğiniz sivil toplum kuruluşuna bağışlanabiliyor.