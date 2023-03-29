Bimbo QSR Türkiye, 'Mobil Multi-Clinic’ kuracak

Belma A. ÖZGEN

En iyi bildikleri iş ile ‘ekmeği bölüşerek’ acılara merhem olmaya çalıştıklarını söyleyen Türker Büyükyılmaz, çeşitli yardım kuruluşları ve müşterileri ile yapmış oldukları işbirlikleri sayesinde bölgeye yardım ulaştırdıklarını ve Adıyaman’a da bir ‘Multi-Clinic’ kuracaklarını söyledi.

Türker Büyükyılmaz, İzmit Rotary Kulübü’nün desteği ile hayata geçirilecek olan Mobil-Multi Klinik Projesi için Grupo Bimbo tarafından 30 bin dolar nakdi yardım sağlandığını belirterek Mobil multi-kliniklerin, farklı ve özel tıbbi aktiviteleri bir araya getirerek en uzak bölgelerde çeşitlendirilmiş tarama, muayene hizmetlerini hızlı bir şekilde sunabileceğine dikkat çekti.

Bimbo QSR olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bölgeye 51 bin 840 adet, Kızılay ile 13 bin 260 adet hamburger ekmeği gönderip ulaştırdıklarını söyleyen Türker Büyükyılmaz, 3 yıldır ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilmek üzere düzenlenen “İlmek İlmek İyilik” yardım projesi dahilinde hazırladıkları atkı ve bereleri de yine Kızılay vasıtası ile bölgelere ulaştırdıklarını söyledi