Binance CEO'su suçlamaları kabul etti, istifa kararı aldı

Bir süredir Binance ve ABD Adalet Bakanlığı arasında devam eden görüşmelerin bir parçası olarak Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun, görevini bırakacağı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, Zhao'nun savcılıkla yapacağı anlaşma karşılığında 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Anlaşmanın Zhao'nun hisselerini korumakla birlikte Binance’de yönetici pozisyonda bulunamayacağını içerdiği belirtiliyor.

Binance CEO'sunun Seattle'da federal mahkemeye çıkıp savunma yapması bekleniyor.

Yeni CEO kim olacak?

Zhao'nun görevden ayrılmasının ardından CEO koltuğuna Binance Bölgesel Pazar Başkanı Richard Teng'in oturabileceği konuşuluyor.

SEC dava açmıştı

ABD’li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya “yalanlar ağı” işlettiği iddiasıyla dava açmıştı.

ABD’nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC, Washington’da federal mahkemeye başvurduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve ABD kripto para borsasına yönelik 13 suçlamada bulunmuştu.

SEC, Binance’in yapay işlem hacmi oluşturduğunu, müşterilerin parasını izinsiz kullandığını ve ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleyemediğini söylemişti.

Dün akşam, Binance'in ABD'de devam eden soruşturma ve davalarının sona erdirilmesi için 4 milyar doların üzerinde ceza ödemesi talep edildiği bildirilmişti.

2017 yılında kurulmuştu

Zhao, Binance'ı 2017 yılında kurmuş ve küresel kripto piyasasının en önemli merkezi haline getirmişti.

Şirket ABD'deki soruşturmalarla başa çıkmakta zorlandığı için bu yıl çalışanlarının bir kısmını işten çıkardı.

Anlaşmaya göre, Zhao'nun Binance'deki çoğunluk hissesini korumasına izin verecek, ancak şirkette yönetici rolü üstlenemeyecek. Daha sonraki bir tarihte cezasını çekecek.