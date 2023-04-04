Biotrend-Honeywell ortaklığından 60 bin metrik tonluk tesis

Anlaşmaya ilişkin konuşan Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan, geri dönüştürülmüş plastik kullanımı için dünyanın önde gelen şirketlerinin önümüzdeki 5-10 yıllık süreç için dünyaya verdikleri taahhütler kapsamında geri dönüştürülmüş plastik ürününe olan talebin her sene arttığını belirtti.

“Türkiye’de kurmayı planladığımız gelişmiş geri dönüşüm tesisinin bu talebe cevap verecek plastiğin orijinal hammaddesine geri dönüşüm sağlıyor olabilmesi ve gerçek bir döngüsel ekonomi modeline imkan veriyor olması sebepleriyle sadece Türkiye’de değil dünyada ilklerden biri olacağını görmekteyiz” diyen Mutlucan, yeni tesisin başlangıçta yılda 60 bin metrik ton atık işleme ve geri dönüştürme kapasitesine sahip olmasını öngördüklerini söyledi.

Tesisin hammadde girdisi Biotrend tarafından sağlanacağını belirten Mutlucan, “Tesisin modüler ekipmanları, teknolojisi ve başlatma, devreye alma ve teknik destek hizmetleri de dahil olmak üzere ilgili mühendislik çalışmaları Honeywell UOP Limited, tarafından sağlanacak. İzmir Bölgesinde kurulmasını tasarladığımız ileri geri dönüşüm tesisinin 2025 yılı içerisinde hayata geçirilmesini planlıyoruz” dedi.