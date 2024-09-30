Bir pense ve çekiçle işe başladı... Şimdi ikinci fabrikasını kuruyor!

Diyarbakırlı iş adamı Ahmet Cengiz, 9 metrekarelik dükkanda başladığı iş hayatında ikinci fabrikasını kurmaya hazırlanıyor. 65 yaşındaki Cengiz, 16 yaşında babasının desteğiyle kiraladığı 9 metrekarelik bir dükkanda işe başladı.

İkinci fabrikasını açıyor

Yaklaşık 50 yılda yerel sanayinin güçlü isimlerinden biri olan Ahmet Cengiz, büyüyen işletmesiyle de dikkat çekiyor. İkinci fabrikasını açmaya hazırlanan Cengiz, azmi ve başarısıyla da genç girişimcilere örnek oluyor.

Bobinaj işiyle başladı

Tamir işini babasından öğrenen Cengiz, yaptığı küçük bobinaj tamiratlarıyla geçimini sağlamaya başladı. Bir süre tamir işine devam eden Cengiz, daha sonra bakır tel, kablo ve elektrik malzemesi satmaya başladı.

Ürettiği dalgıç teli hayatını değiştirdi

TÜBİTAK ve yurt dışından aldığı destekle dalgıç teli üreten Cengiz, 2013'te 25 bin metrekarelik bir fabrikada üretime başladı. Bakır eritme tesisi de kuran Cengiz, bakır ve alüminyumdan ürettiği tel ve kabloları 10 ülkeye ihraç ediyor.

İlk siparişle cesaretlendirler

Yeni iş yerinde dalgıç teli imalatı için girişimde bulunduğunu anlatan Cengiz, şöyle konuştu:

"Türkiye'de büyük bir firma bu işi yapıyordu. 'Niçin biz de burada yapmayalım' dedik. Dalgıç teli kablosunu yapmak için 8 ay araştırma yaptım. TÜBİTAK ve yurt dışından destek alarak kullanılacak malzemeyi bulduk. Biz bu kabloyu üretmeyi başarınca Türkiye'de büyük bir firma bize sipariş verdi. Çok sevindik. Yaklaşık 5 ton gönderdik. Firma, kablomuzu beğenince de tonlarca tel aldı. Daha da cesaretlendik, iç piyasaya girdik, yurt dışına satış yapmaya başladık. Böylece bu işi daha da ilerletmek istedik ve fabrika açtık."

10 ülkeye ihracat yapıyor

Fabrikada bobinaj ve dalgıç teli başta olmak üzere bakır ve alüminyumdan farklı tel ve kablolar üretiliyor. Ürettilen tel ve kablolar hem Türkiye pazarına hem de dünyaya gönderiliyor. Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Suriye, İran, Irak ve Avustralya, ürünlerin gönderildiği ülkelerden.

27 bin metrekarelik ikinci fabrikasını da satın alan Diyarbakırlı iş adamı, 2025'te üretime geçecek. Cengiz'in bir çekiç ve pense ile başladığı kariyer yolculuğu ile çocukları da gurur duyuyor. Hedefleri ise ileride dünyanın sayılı firmaları arasına girebilmek.