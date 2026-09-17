Bir sonraki Fed faiz toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Fed yine faiz artıracak mı?
Fed eylül toplantısı gerçekleşti. Fed, piyasa beklentisi doğrultusunda 25 baz puan faiz artışına gitti. Şimdi özellikle yatırımcılar bir sonraki toplantıda faiz artışı gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Bir sonraki Fed faiz toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
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Dünya dün akşam Fed kararına odaklanmıştı. 16 Eylül saat 21.00'de Amerikan Merkez Bankası 25 baz puan faiz artışına gitti. Fed Başkanı Kevin Warsh daha sonra açıklamalarda bulunurken şimdi bir sonraki toplantı tarihi merak ediliyor.
Fed faiz toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak.
Piyasaların 52,8'i 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 25 baz puan faiz artışı bekliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ