Birleşik Arap Emirlikleri Asya ile ekonomik bağlarını güçlendiriyor

Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC organizasyonundan ayrılmıştı. Bu kararın hemen ertesi günü, genişleyen Asya vizyonu kapsamında Güney Kore ile yeni bir ticaret anlaşmasına imza attı.

Anlaşma, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri sağlamlaştırmayı hedefliyor. Taraflar, ticarete konu olan çoğu üründe gümrük vergilerini düşürüyor.

Güney Kore ile ticaret paktı küresel dengeleri değiştiriyor

Tedarik zincirleri ve jeopolitik dinamikler küresel ticareti yeniden şekillendiriyor. Bu dönemde imzalanan mutabakat, Güney Kore için Körfez İşbirliği Konseyi ve geniş Orta Doğu bölgesiyle yapılan ilk ticaret paktı niteliği taşıyor.

Taraflar arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA), ticareti yapılan malların yüzde 91,2'sinde gümrük vergilerini tamamen kaldırıyor veya ciddi oranda azaltıyor. Bu hamle, her iki ülkenin pazarlarına erişimi kolaylaştırırken, ticaret ve yatırım akışlarını da destekliyor.

İki ülke ticaret hacmi yeni zirvelere ulaşıyor

İki ülke arasındaki petrol dışı ticaret hacmi 2025 yılında 6,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yetkililer, ilerleyen dönemde bu rakamda daha fazla büyüme bekliyor.

BAE Dış Ticaret Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, anlaşmanın ihracatçılar için yeni fırsatlar yarattığını belirtti. Bakan, teknoloji, imalat ve lojistik dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki iş birliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Katar ticaret heyeti Asya temaslarını hızlandırıyor

Katar da benzer şekilde Asya ile ekonomik bağlarını güçlendiriyor. Bu durum, Seul yönetiminin Körfez ve daha geniş Orta Doğu bölgesine yönelik atılımlarının güçlü bir işareti olarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Katar Dış Ticaret Devlet Bakanı Ahmed bin Muhammed Al Sayed, ticaret ve yatırım görüşmeleri için Seul'e giden bir iş heyetine başkanlık etti. Görüşmelerde yapay zeka, yarı iletkenler, biyoteknoloji ve gelişmiş imalat gibi sektörler ele alındı.

Asya ticaret koridoru yıllık büyüme beklentilerini şekillendiriyor

Temaslar hem devlet düzeyinde hem de şirketlerle doğrudan gerçekleştirildi. Körfez ülkelerinin Güney Kore başta olmak üzere Asya pazarlarına yönelik bu stratejik açılımları, yıllık ticaret dengelerinde eksen kaymasına işaret ediyor.

Özellikle petrol dışı gelirleri artırma çabaları, bölgesel entegrasyonu güçlendiriyor. Bu adımlar, önümüzdeki aylarda küresel ticaret rotalarının daha kalıcı bir şekilde Doğu'ya yönelmesini sağlıyor.