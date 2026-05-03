Türkiye’de ihracat hızlandı: Ege Bölgesi nisanda çift haneli büyüdü

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) ihracatı Nisan ayında 1 milyar 459 milyon dolardan 1 milyar 686 milyon dolara yükseldi. Birliğin yılın ilk dört ayındaki toplam ihracatı yüzde 4 artışla 6 milyar 155 milyon dolara çıkarken, son 12 aylık ihracat 18 milyar 733 milyon dolara ulaştı.

Türkiye genelinde ise nisan ayı ihracatı yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolar oldu. 2026’da Ramazan Bayramı’nın mart ayına kaymasının ihracat artış hızına katkı sağladığı belirtildi.

Sanayi ihracatı sürükleyici oldu

EİB bünyesinde sanayi ürünleri ihracatı nisan ayında yüzde 25 artarak 714 milyon dolara yükseldi. Tarım ihracatı yüzde 9 artışla 617 milyon dolara, madencilik ihracatı ise yine yüzde 9 artışla 122,5 milyon dolara çıktı.

Birlik bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 9’u Nisan ayında ihracatını artırırken, 3 birlik önceki yılın performansının gerisinde kaldı.

Sektörel performanslar

Demir ve demirdışı metaller sektörü 245 milyon dolarlık ihracatla liderliğini korudu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yüzde 26 artışla 170,7 milyon dolara ulaşarak en hızlı büyüyen sektör oldu.

Madencilik sektörü 122,5 milyon dolarla üçüncü sırada yer alırken, hazır giyim sektörü yüzde 13’lük artışla 115 milyon dolara çıkarak son dönemdeki düşüş eğilimini tersine çevirdi.

Hububat ve bakliyat ihracatı 96 milyon dolara, yaş meyve sebze ihracatı 91 milyon dolara ulaştı. Kuru meyve ihracatı yüzde 4 gerileyerek 78,7 milyon dolara indi. Tütün, mobilya ve orman ürünleri sektörleri ise sınırlı artışlar kaydetti.

Bölge genelinde artış

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ege Bölgesi’nin toplam ihracatı Nisan ayında yüzde 19 artarak 2 milyar 635 milyon dolara çıktı. Bölgedeki 9 ilin tamamı ihracatını artırdı.

İzmir 1,296 milyar dolarlık ihracatla bölge toplamının yaklaşık yarısını oluştururken, Manisa ve Denizli ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Balıkesir yüzde 48 artışla en hızlı büyüyen il oldu.

Artışın nedenleri

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracat artışında geçen yıla göre daha fazla iş günü, döviz paritesi avantajı ve Körfez bölgesindeki gelişmeler nedeniyle Türkiye’ye yönelen siparişlerin etkili olduğunu belirtti.