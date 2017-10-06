Birleşik Krallık'ta konut fiyatları eylülde yüzde 4 arttı
Birleşik Krallık’ta konut fiyatları, eylülde yıllık bazda yüzde 4 artış kaydetti.
Kredilendirme şirketi Halifax’tan yapılan açıklamada, ülkede konut sektörü fiyatlarının geçen ay yıllık bazda yüzde 4 artış kaydettiği belirtildi.
Açıklamada, ağustosta yıllık bazda konut fiyatlarının yüzde 2,6 seviyesinde yükseldiği hatırlatıldı.
Birleşik Krallık’ta ortalama bir konut fiyatının 225 bin 109 sterlin olduğu bildirildi.
Halifax Community Bank Genel Direktörü Russell Galley, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Konut fiyatlarındaki artış ve satın alabilme gücü üzerindeki baskı, talebi azaltabilir." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA