Bisiklet ihracatında hedef 1 milyar dolar

Yerli bisiklet üreticisi Salcano ve Bisiklet Endüstrisi Derneğinde (BİSED) de yönetim kurulu üyesi olan Akgül, Brüksel merkezli Avrupa Bisiklet Endüstrisi Konfederasyonunun (CONEBI) Avrupa'daki bütün ülkelerin bisiklet üreticilerini bir araya getirdiğine işaret etti.

Akgül, Brüksel'de düzenlenen genel kurul toplantısında CONEBI'nın yönetim kuruluna seçildiğini ifade ederek, "CONEBI'yı önemsiyorum. Burada ortaklaşa yapacağımız projelerle Türkiye'ye değişik ülkelerden yatırımcı çağırma şansımız olacak" dedi.

En büyük pazar Avrupa

"Dünyada çok büyük bir bisiklet pazar var" diyen Akgül, Türkiye'ye 4 saatlik bir uçuş mesafesinde çok önemli pazarlara ulaşılabildiğini kaydetti. Akgül, "Bisikletin en büyük pazarlarından bir tanesi de Avrupa. Avrupa'daki bisiklet pazarı yaklaşık 25-30 milyon civarında ve bunun büyük bir kısmı ithal" dedi.

Türkiye olarak son 4-5 yıldır ihracatı artırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını anımsatan Akgül, "Biz BİSED olarak bisikleti 1 milyar dolar ihracat yapan bir sektör haline getirmek istiyoruz." ifadesini kullandı. Akgül, son dönemde elektrikli bisikletle ilgili büyük bir pazar oluşmaya başladığını vurgulayarak, ihracat hedefini yakalamanın mümkün olduğunu belirtti.

"Türkiye tedarikte önemli ülke"

Bayram Akgül, Salcano firması ile birlikte BİSED üyesi diğer şirketlerin son dönemde önemli yatırımları hayata geçirdiklerini, Türkiye'nin bisiklette büyük bir tedarikçi konumuna geleceğini anlattı. Akgül, yeni yatırımlarıyla birlikte yılda 750 bin bisiklet üretim kapasitesine ulaşacaklarını belirterek, ülkede yılda 1,3 milyon bisiklet satıldığını, Avrupa pazarında Türkiye bisiklet sektörünün önünün özelikle elektrik destekli bisikletle açık olduğunu söyledi.

Bisiklet ihracatının yıllık 70-80 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Akgül, Avrupa'da bisiklet satışlarında ve pazara arz esnasında bazı kurallara dikkat edildiğini ve bu kurallara uyularak üretim ve ihracat yapılmasının önemini vurguladı.