Bisse YKB Mustafa Kefeli: 'Mutlaka bölgesel asgari ücrete geçmeliyiz'

Bisse Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli, cnbc-e'de katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bölgesel asgari ücrete geçilmesi gerektiğini ifade eden Kefeli, "Bugün Artvin'de 5 bin TL'ye herhalde villa tutarsın. İstanbul'da balkon tutabilir misin 5 bin TL'ye? Yediğin sebzenin, etin bunların kilosu orayla buranın arkasında yüzde 400-500 fark var." ifadelerini kullandı.

"Asrın en sıkıntılı günlerini geçiriyor"

Hazır giyim sektörüne dair de önemli açıklamalarda bulunan Kefeli, sektörün sıkıntılı günlerden geçtiğini şöyle anlattı:

"Hazır giyim herhalde asrın en sıkıntılı günlerini geçiriyor. Ama tabii bu bize bir şey daha öğretiyor. Biz yavaş yavaş fasonculuktan çıkıyoruz artık. Çıktık sayılır. Artık markalaşacağız. Başka çaremiz yok"

"Mutlaka bölgesel asgari ücrete geçmeliyiz"

Hazır giyim sektöründeki fabrikalar yüksek enflasyon ve artan üretim maliyetleri nedeniyle fabrikaları Mısır'a taşımaya başlamıştı. Konuşmasında bu konuya da değinen Kefeli, fabrikaların tekrar Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Devletin konuyla ilgili yapması gereken noktalara da dikkat çeken Mustafa Kefeli, bölgesel asgari ücrete geçilmesi gerektiğini belirtti:

Hazır giyim üretiminde çok büyük sıkıntı oldu. Tamamen Mısır'a gitti herkes. Fakat inşaallah göreceğiz daha önce de oldu. Hepsi geri gelecek. Mısır kolay değil. Tekrar geri gelecek ve burada bizim devletimizin yapması gereken ufak tefek regule ayarları vardır.

Nedir mesela? Mutlaka ve mutlaka bölgesel asgari ücrete geçmeliyiz."

"Bugün Artvin'de 5 bin TL'ye herhalde villa tutarsın"

Dünyada da saatlik çalışma ücretinin çeşitli bölgelerde farklılık gösterdiğini ifade eden Kefeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Artvinliyim. Bugün Artvin'de 5 bin TL'ye herhalde villa tutarsın. İstanbul'da balkon tutabilir misin 5 bin TL'ye? Yediğin sebzenin, etin bunların kilosu orayla buranın arkasında yüzde 400-500 fark var. Dünya böyle. Londra'nın merkezinde saat çalışma ücreti 16 pounddur. 100 kilometre dışına çık 8 pounda düşüyor. 200 kilometre dışına çık saatlik çalışma ücreti 6 pounda düşüyor. Almanya, Fransa, ABD böyle. Biz mutlaka buna geçmeliyiz. Sendikalarımız biraz karşı çıkıyormuş eşitlik ilkesi diye. Ama dünya böyle."

Kefeli ayrıca, "İstanbul'da 22 bin TL asgari ücret çok az. İstanbul'da 50 bin TL yapın. Ama bu gittikçe reele otursun." ifadelerini kullandı.