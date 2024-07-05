BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak 10.887,64 puana yükseldi

Günün ilk yarısında, önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 362 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,12, bileşik getirisi yüzde 39,39 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 160,70 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,7090 liradan, Euro 35,4130 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 362 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 düşüşle 87 dolardan işlem görüyor.