BIS'ten 'altın balonu' uyarısı: En az 50 yıldır görülmemiş bir anormallik

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), son dönemde hızla yükselen altın fiyatlarının artık "geleneksel güvenli liman" özelliğini yitirdiğini ve çok daha spekülatif bir yapıya dönüştüğünü açıkladı. Banka, altının hisse senetleriyle aynı anda ve güçlü şekilde yükselmesinin, "En az 50 yılda görülmemiş bir anormallik" olduğunu vurguladı.

BIS’in üç aylık piyasa raporunda, altının riskli varlıklarla birlikte yükseldiği ve güvenli liman rolünden uzaklaştığı belirtilerek sarı metalin artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldiğine dikkat çekildi.

Abartılı haberler yatırımcı ilgisini artırdı

Banka, eylül ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazanan altındaki yükselişin “altınla ilgili abartılı haberlerin yatırımcı ilgisini artırmasından” kaynaklandığını belirtti.

Rapora göre BIS'in sağlıksız bulduğu bu rallide faiz indirimi beklentileri, küresel risk iştahının artması, gümrük tarifeleri, teknoloji ve yapay zeka hisseleri ile ekonomik yavaşlama endişelerinin azalması etkili oldu.

"Altın çok şişti, patlayabilir" uyarısı

Altın ve hisse senetlerinin aynı anda kurumun "patlayıcı bölge" olarak tanımladığı alana girdiğini açıklayan BIS, "Şişme döneminin ardından bir balon genellikle keskin ve hızlı bir düzeltmeyle patlar" uyarısında bulundu.

1980 altın balonunu gösteren BIS, her düzeltmenin aynı şekilde yaşanmayabileceğini, bazı balonların daha uzun bir zaman dilimine yayılmış yavaş bir düşüşle de sönebileceğini ifade etti.