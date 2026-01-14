Bitcoin'deki ralli kripto varlıklara yönelik iyimserliği artırdı

Bitcoin, Singapur'da erken işlemlerde yaklaşık yüzde 2,4 artarak 96.348 dolara yükselerek 16 Kasım'dan beri en büyük gün içi seviyesine ulaştı. İkinci en büyük token olan Ether ise yüzde 5,1'e varan oranda yükseldi. Opsiyon piyasalarında ise bu yükseliş, kripto para birimlerine yönelik yarım milyar dolardan fazla düşüş yönlü beklentileri ortadan kaldırdı.

Bitcoin, 2025 yılı için yüzde 6'dan fazla kayıp yaşadı. Ancak token, Ocak ayı boyunca potansiyel bir kırılma sinyalleri verdi ve yatırımcılar şimdi rakip varlık sınıflarına karşı potansiyel olarak değer kazanabileceğini öngörüyor.

Fed gerilimi Bitcoin'e yaradı

Arctic Digital araştırma başkanı Justin d'Anethan, "Orta vadede, altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisiyle yatırımcıların Bitcoin'e daha fazla yatırım yapacağını düşünüyorum ve diğer riskli varlıklar da harika bir dönem geçiriyor" dedi. d'Anethan, salı günü yayımlanan ve ABD'deki çekirdek enflasyonun beklenenden daha az arttığını gösteren verilerin yanı sıra, ABD Merkez Bankası ile ilgili gerilimlerin de Bitcoin için olumlu bir etki yarattığını belirtti.

Kronos Research'ün baş yatırım sorumlusu Vincent Liu'ya göre, bir diğer faktör de Bitcoin türev piyasalarındaki keskin kısa pozisyon sıkışması. CoinGlass verilerine göre, son 24 saatte yaklaşık 290 milyon dolarlık Bitcoin kısa pozisyonu likidite edildi. Tüm kripto paralar genelinde ise yaklaşık 600 milyon dolarlık kısa pozisyon silindi.

Bitcoin'de yükseliş sinyali

Yatırımcılar salı günü ABD borsalarında işlem gören 12 Bitcoin borsa yatırım fonuna 754 milyon dolar aktardı. Bu, 7 Ekim'den bu yana en yüksek miktar olup, yükselişin daha da devam edeceğine dair bir güvenoyu niteliğinde.

IG Avustralya analisti Tony Sycamore notunda, 95 bin doların üzerinde kalıcı bir kırılmanın 100 bin dolar seviyesine ve potansiyel olarak şu anda 106.115 dolarda bulunan 200 günlük hareketli ortalamaya doğru bir yükselişin önünü açacağını belirtti.

FalconX'in küresel piyasalar eş başkanı Joshua Lim, genel olarak yatırımcıların mevcut makro ortamı Bitcoin için olumlu olarak değerlendirdiğini söyledi. Lim, Venezuela'daki gerilimler, İran'daki huzursuzluk, Fed'in bağımsızlığı tartışması ve MSCI'nın Strategy gibi kripto ağırlıklı şirketleri büyük endekslerden çıkarma planını rafa kaldırma kararının, Bitcoin için sürekli olumlu makro gelişmeler anlamına geldiğini belirtti.