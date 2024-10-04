Bloomberg duyurdu: Buğday ithalat yasağı kota sistemiyle kaldırılıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) müdahale alım fiyatlarını açıkladığı dönemde buğday ithalatına getirdiği yasağın süresi 15 Ekim'de doluyor.

Belirtilen tarihe sayılı günler kala buğday ithalatına yönelik yasağın kısmen kaldırılması için düğmeye basıldı.

Bloomberg'in haberine göre; Türkiye, dört aylık alım yasağı bu ay sona erdiğinde bazı buğday ithalatlarını sınırlamaya devam etmeyi planlarken, kota sistemiyle ithalat kısmen açılacak.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nun değirmencilere gönderdiği mektuba göre, 15 Ekim'den sonra piyasa kota sistemiyle sadece kısmen açılacak. Federasyonun söz konusu talimatı kamu yetkililerinden aldığı belirtiliyor.

Yerel üretci etkilenmesin diye getirilmişti

Genellikle dünyanın en büyük buğday alıcılarından biri olan Türkiye, yerel üreticilerin hasat sırasında fiyatlardaki düşüşten etkilenmemesi için haziran ayında geçici bir yasak uygulamıştı.

Tüccarlara göre mektupta özetlenen önlemler, değirmencilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'nden satın aldıkları her 85 ton için sadece 15 ton buğday ithal etmelerine izin verileceği anlamına geliyor.

Tüccarlar önlemlerin belgede belirtildiği şekilde uygulanmasını beklerken, belgenin bağlayıcılığı bulunmuyor ve resmi bir duyuru yapılmadan önce bazı değişiklikler olabilir.

Bloomberg'in ulaştığı Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.