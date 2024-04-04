Bloomberg duyurdu: Spotify'a bir zam daha gelecek!

Spotify'ın küresel ölçekte bir yıl için ikinci kez abonelik fiyatlarını artırmayı planladığı öne sürüldü.

Bloomberg'in dün konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, İsveçli streaming şirketi bu yılın sonlarına doğru ABD'de fiyatları artıracak.

Bloomberg'e göre Spotify, nisan ayı sonuna kadar Birleşik Krallık, Avustralya ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu beş pazarda aylık fiyatları yaklaşık 1 ila 2 dolar artıracak.

Haberde daha yüksek fiyatların şirketin abonelerine ayda 15 saat sesli kitap dinleme süresi sunan sesli kitap hizmetinin maliyetlerini karşılamasına yardımcı olacağı belirtildi.

Spotify ayrıca, şu anda premium planın maliyetiyle aynı fiyat olan aylık 11 dolar karşılığında yeni bir temel abonelik katmanı başlatacak.

Bloomber haberine göre; temel katman müzik ve podcast'leri içerecek, ancak sesli kitapları içermeyecek ve tanıtılacak birden fazla yeni fiyatlı abonelik planının ilki olacak.

Türkiye’de güncel Spotify Premium fiyatları ne kadar?

* Premium Bireysel: 59,99 TL/Ay

* Premium Öğrenci: 32,99 TL/Ay

* Premium Duo: 79,99 TL/Ay

* Premium Aile: 99,99 TL/Ay

Spotify bu yıl 39,99 TL olan bireysel abonelik paketi fiyatını 59,99 TL'ye yükseltilmişti.