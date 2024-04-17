Bloomberg duyurdu, tarih verdi: THY'den Rolls-Royce ve Airbus ile dev anlaşma

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), Emirates ve Qatar Airways gibi bölgesel rakipleriyle mücadele etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Geçen Aralık’ta Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus’tan 70 milyar dolarlık 230 uçak siparişine imza atan THY, bu kapsamda, Rolls-Royce Holdings Plc ve Airbus SE ile 20 milyar dolarlık anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

Anlaşma bu ay imzalanabilir

Bloomberg haber ajansına konuşan Türk yetkililere göre; anlaşma bu ay içinde İstanbul'da düzenlenecek bir törenle duyurulabilir.

Görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanması kaydıyla ajans bilgi veren yetkililer, devlet tarafından işletilen TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. veya TEI de dahil olmak üzere Türk şirketlerinin muhtemelen üretim programının bir parçası olacağını söyledi.

Bir THY sözcüsü imzaların atılacağı tarihi doğruladı ancak ayrıntı vermedi. Airbus ve Rolls-Royce yorum taleplerine yanıt vermedi.

Toplamda 355 uçak için anlaşma yapıldı

THY geçen yıl Aralık ayında KAP’a bildirimde bulunmuş ve 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çerçevesindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Airbus’tan satın alınacak uçak listesini şöyle açıklamıştı:

* 60 adet kesin sipariş ve 20 adet satın alma hakkı bulunan A350-900 uçağı, 15 adet kesin sipariş A350-1000 uçağı, 5 adet kesin sipariş ve 5 adet satın alma hakkı bulunan A350F kargo uçağı ve 150 adet kesin sipariş ve 100 adet satın alma hakkı bulunan A321 NEO uçağı olmak üzere toplam 355 adet uçak.