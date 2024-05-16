Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Mayıs sonucu açıklandı

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Mayıs ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 6,99 oranında azalarak 63,42 değerini aldı.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de gelecek 12 aya ilişkin beklentilerde kötüleşme izleniyor. Mart ayı sonunda yükselen TCMB politika faizi ve arkasından mevduat ve kredi faizlerindeki güçlü artış ekonomideki yavaşlama sinyallerini güçlendirmiş görünüyor. Gelir ve istihdam kaybına ilişkin beklentiler Tüketici Güveni'ndeki gerilemenin temel nedeni görünüyor.

Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 10,68 gerileyerek 64,56 değerini alıyor.

Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise yüzde 5,54 düşüşle 57,45 değerini alıyor.