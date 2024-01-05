BM: Enflasyon 2025'te yüzde 21,7'ye gerileyecek

BM yayınladığı "Dünya Ekonomik Durumu ve Görünümü 2024" raporunda Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,5 büyüdüğünü, ancak büyümenin 2023'te yüzde 3,5'e gerilediği tahmin ettiklerini ve 2024'te büyümenin yüzde 2,7 ile daha da düşmesini beklediklerini bildirdi.

2025 yılında ise büyümenin yüzde 3,1'e toparlanacağını tahmin etti.

Kuruluş, daha önce Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 4,2, 2024 ve 2025'te yüzde 3,5 büyüyeceğini öngörüyordu.

Enflasyon 2025'te yüzde 21,7'ye gerileyecek

Yıllardır uygulanan geleneksel olmayan para politikası ve düşük faiz oranlarının Türkiye'de verimliliği ve ekonomik büyümeyi büyük ölçüde artırmadığını savunan BM, bu durumun da zayıf bir yerel para birimiyle sonuçlandığını belirtti.

Zayıf para biriminin enflasyonda hızlı yükselişe yol açtığını belirten BM, 2024 yılında enflasyonda bir gerileme olsa da enflasyonun 2025'e kadar çift hanelerde kalmaya devam edeceğini savundu.

Türkiye'de 2023 yılında enflasyonun yüzde 55,2 olduğunu tahmin eden BM, yıllık enflasyonun 2024'te yüzde 42,6'ya ve 2025'te yüzde 21,7'ye gerileyeceğini öngördü.