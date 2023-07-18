BofA, Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti

Bank of America Securities (BofA) ekonomistleri, Türkiye'ye ilişkin olarak paylaştıkları raporda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Lira’daki değer kaybı, asgari ücretteki yüzde 34’lük artış, ÖTV ve KDV oranlarındaki artış nedeniyle 2023 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 44’ten yüzde 58’e yükseltildi. Enflasyonun gelecek Mayıs ayında yüzde 65 ile zirve seviyeye ulaşacağı öngörüldü.

Bloomberg'in haberine göre Merkez Bankası (TCMB) beklentilerini de paylaşan ekonomistler, bu hafta 500 baz puana varan bir faiz artışı olabileceğini belirterek “300 ila 500 baz puan arasında bir artış olabilir. TCMB’nin ekonomiye beklenmeyen bir zarar vermemek için geçişi kademeli olarak yapacağını düşünüyoruz. Faiz artırımlarının ne kadar süreceği belirsiz. Yılsonunda politika faizinin yüzde 35 seviyesinde olmasını bekliyoruz” ifadesine yer verildi.

Kurum yılsonu Dolar/TL tahmininin ise 31 olduğunu açıkladı.