BofA'dan dikkat çeken rapor! Petrol fiyatları faiz planlarını değiştirebilir

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Bank of America (BofA) Global Research, küresel deniz taşımacılığındaki aksamalar ve jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarında kalıcı dalgalanmalara yol açabileceğini belirtti. Bankaya göre bu durum, enflasyonun beklenenden uzun süre yüksek kalmasına neden olabilir.

Raporda, son yıllarda hedeflerin üzerinde seyreden enflasyon nedeniyle merkez bankalarının artık enerji kaynaklı fiyat artışlarını eskisi kadar rahat göz ardı edemeyeceği vurgulandı.

Fed için kritik toplantı

BofA'nın temel beklentisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısında faizleri yüzde 3,50-yüzde 3,75 aralığında sabit bırakması yönünde. Ancak son dönemde WTI petrol fiyatının yaklaşık yüzde10 yükselmesi, toplantıyı daha kritik hale getirdi.

Banka, piyasaların temmuz ayında sınırlı bir faiz artışını fiyatladığını belirtirken, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadele ile büyümeyi destekleme arasında zor bir denge kurmak zorunda kalacağını ifade etti. BofA, eylül, ekim ve aralık aylarında 25'er baz puanlık üç faiz artışı beklentisini ise korudu.

ECB'de gözler eylülde

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enerji fiyatlarının beklentilere paralel seyretmesi nedeniyle faizleri değiştirmedi. BofA, eylül ayında bir faiz artışı daha beklerken, enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi halinde yıl içinde ilave bir artışın da gündeme gelebileceğini belirtti. Banka buna karşılık 2027 yılında faiz indirimlerinin başlayacağı görüşünü koruyor.

İngiltere Merkez Bankası beklemede

BofA'ya göre İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini yüzde3,75'te sabit bırakması bekleniyor.

Zayıflayan iş gücü piyasası ve ücret artışındaki yavaşlama şimdilik enflasyon baskısını sınırlasa da, enerji fiyatlarındaki kalıcı yükselişin Banka'yı daha sıkı bir politika izlemeye zorlayabileceği değerlendiriliyor.

Hindistan temkinli duruşunu koruyor

Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) da bir sonraki toplantıda faizleri değiştirmesi beklenmiyor. Bununla birlikte yükselen enerji maliyetleri, muson sezonuna ilişkin belirsizlikler ve ABD'de faiz beklentilerinin güçlenmesi, Banka'nın önündeki başlıca riskler arasında gösteriliyor.