BofA’dan TL hamlesi: Carry trade pozisyonunu kapattı
Bank of America (BofA), Türk Lirası varlıklarında uyguladığı “carry trade” stratejisi kapsamında ocak ayında açtığı 3 aylık vadeli dolar/TL kısa pozisyonunu vade sonunda kapattığını açıkladı.
Bank of America stratejistleri tarafından yayımlanan notta, ocak ayında 3 aylık forward kontratlar üzerinden 46,20 seviyesinden açılan dolar/TL “kısa” pozisyonunun, spot kurun 44,89 seviyesine gerilediği salı günü kapatıldığı belirtildi.
Notta, söz konusu işlemin faiz getirisine ek olarak kurun vadeli piyasalarda ima edilen seviyelerin altında kalması sayesinde başarılı bir kâr realizasyonuna dönüştüğü ifade edildi.
BofA stratejistleri, pozisyonun kapatılmış olmasına rağmen Türk Lirası’na ilişkin temel beklentilerinde değişiklik olmadığını vurguladı.
Stratejistler değerlendirmelerinde, dolar/TL kurunun önümüzdeki dönemde de vadeli piyasaların işaret ettiği seviyelerin altında dengelenmesini beklediklerini kaydetti.
Ancak notta TL’nin seyrine ilişkin bir risk unsuruna da dikkat çekilerek, “Liradaki nominal değer kaybı hızı önümüzdeki dönemde artış gösterebilir” uyarısına yer verildi.