Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ABD ve İran arasındaki gerilim küresel piyasaları sarsmaya devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizi yüzde 37'de sabit tuttu. Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını da değiştirmedi. Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit bırakıldı.

9 aylık indirim döngüsü Mart ayında sonlanmıştı

Merkez Bankası ocak ayında 100 baz puanlık indirime gitmiş ve politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye çekmişti. Savaşın gölgesinde geçen mart ayındaki toplantıda ise TCMB, 9 aylık faiz indirim döngüsünü sonlandırarak faizi yüzde 37'de bırakmış, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştu.

Ekonomistlerin öngörüsü de Merkez'in politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi. Merkez Bankası bir sonraki faiz kararını 11 Haziran 2026 tarihinde açıklayacak.

Para Politikası Kurulu karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir.

Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır.

Enflasyonda kalıcı bozulma yaşanırsa para politikası sıkılaşacak

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti

kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak

adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara

hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla

alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir

bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki

yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım

mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye

ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal

koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir

çerçevede alacaktır."

Beklentilere paralel geldi

Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, mevcut koşullarda Merkez Bankası'nın yaz sonuna kadar faiz indirimi yapmasını düşük ihtimal olarak görürken, Bank of America (BofA) ise Merkez'in 300 baz puanlık artışla faizi yüzde 40'a çıkaracağını öngörmüştü.

S&P Global Market Intelligence Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch de TCMB'nin politika faizini yüzde 37’de sabit tutacağını, jeopolitik riskler ve enflasyon baskıları nedeniyle faiz indirimlerinin aralık ayından önce gündeme gelmeyeceği değerlendirmesine bulunmuştu.