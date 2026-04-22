Merkez Bankası yine 'pas' dedi: Ekonomistler sabit kalan faiz kararını yorumladı

Orta Doğu'da patlak veren ve küresel piyasaları sarsan savaşın etkileri küresel ölçekte hissedilmeye devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak faizi yüzde 37'de sabit tuttu.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu. Merkez bu kararla 10 ay önce başlattığı faiz indirimi sürecine ikinci defa da ara verdi. Ekonomistlerden farklı değerlendirmeler geldi.

Usta iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Merkez'in tekrar pas geçmesini 'Faiz illüzyonu' olarak nitelendirirken, "TCMB faizi değiştirmedi. Politika faizi %37'de kaldı ama uygulamada faiz %40 olarak devam ediyor. Faiz illüzyonuna devam" yorumunda bulundu.

"İhtiyatlı duruş' vurgusu eklenmiş"

Ekonomist İris Cibre ise Merkez Bankası'nın iktisadi faaliyette yavaşlamaya dikkat çektiğini belirterek, "Metinde kısaca; faizi artırmıyorum, çünkü ekonomi soğuyor ve maliyet kaynaklı fiyat artışları taleple karşılaşmayacak ve tersine dezenflasyonist olması bekleniyor olabilir. Ama, ihtiyatlı olarak kalacağım ve repo ihalesi şimdilik açmayarak fiili faizi 40%'ta tutmaya devam edeceğim denmiş. Metinde iktisadi faaliyette yavaşlamaya dikkat çekilmiş. Artan enerji fiyatlarıyla maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkiler takip edilecek denilmiş ve metne "gerekirse sıkılaşırız" cümlesinin yanına yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruş vurgusu eklenmiş" dedi.

"Tutmayan hedef için neden yorum yok?"

Ekonomi yazarı Uğur Gürses ise Merkez'in karar metninde, tutmayan hedeflere yönelik bir mesajın olmamasını eleştirerek, "Merkez Bankası faize dokunmadan Körfez'deki savaşın 'İkincil etkilerini bekleyeceğim' demiş. Peki tutmayacak hedef için herhangi bir mesaj neden yok?" yorumunda bulundu.

İktisatçı Ali Çufadar ise, "TCMB faiz kararı, benim gözümden doğrudur. Zaten uzun süredir savunuyordum. Faizi, fiili faiz olan %40'a çekmek; esasında fiili faiz ARTIRIMI anlamına gelirdi" yorumunu paylaştı.