BofA’dan yatırımcılara dolar uyarısı: Zirveyi görmeden bitmeyebilir

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Küresel piyasalarda yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar risk iştahını baskılarken Bank of America'dan yatırımcılara dikkat çeken bir uyarı geldi.

BofA Başstratejisti Michael Hartnett, doların zirve yaptığına ilişkin işaretler görülene kadar yatırımcıların riskli işlemlerden uzak durabileceğini belirtti. Hartnett'e göre tahvil getirilerinin 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinden gerilemesi de piyasalardaki tedirginliğin azalması açısından kritik önem taşıyor.

Riskten kaçış ne zaman bitecek?

Yatırımcıların riskli varlıklardaki pozisyonlarını azaltarak nakde yönelmesiyle Bloomberg Dolar Endeksi, eylül ayındaki dip seviyesinden bu yana yüzde 3 yükseldi.

Doların güçlenmesinde İran kaynaklı gerilimin artırdığı enflasyon baskısı, daha fazla parasal sıkılaşma beklentisi ve yükselen tahvil getirileri etkili oldu.

Hartnett, son fiyat hareketlerinin yatırımcıların kaldıraç ve risklerini azalttığını gösterdiğini belirtti. Küçük ve orta ölçekli şirket hisselerinin bankalardaki sert düşüşe katılması halinde ise piyasalardaki aşağı yönlü risklerin daha endişe verici hale gelebileceği uyarısında bulundu.