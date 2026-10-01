Fon yatırımcısına kritik detay: 1 milyon TL sınırı fon başına

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında yapılacak ara ödemelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklama, özellikle birden fazla fonda yatırımı bulunanların ne kadar ödeme alabileceği konusunda sabah yayımlanan 2026/67 sayılı bültende açık olmayan önemli bir noktayı netleştirdi.

SPK’nın yeni açıklamasına göre, her yatırımcıya her fon için ayrı ayrı yapılacak ara ödeme 1 milyon TL’yi aşamayacak.

Böylece 1 milyon TL sınırının yatırımcının tüm fonları için toplam bir üst sınır olmadığı, fon bazında uygulanacağı açıklığa kavuştu.

1 kişi 1 den fazla fona yatırım yaptıysa

Yeni açıklamanın yatırımcı açısından en önemli sonucu, birden fazla fondaki yatırımların ayrı ayrı değerlendirilmesi.

Örneğin aynı yatırımcının ara ödeme kapsamındaki üç ayrı fonda MKK tarafından hesaplanan net yatırım tutarı ayrı ayrı 1 milyon TL veya üzerindeyse, yatırımcı:

- birinci fondan en fazla 1 milyon TL,

- ikinci fondan en fazla 1 milyon TL,

- üçüncü fondan en fazla 1 milyon TL

olmak üzere toplam 3 milyon TL’ye kadar ara ödeme alabilecek.

Bir fondaki net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altındaysa ise o fon için ödeme, hesaplanan net yatırım tutarı kadar olacak.

Dolayısıyla 1 milyon TL sınırı kişi başına toplam ödeme sınırı değil; kişi ve fon bazında ayrı ayrı uygulanacak üst sınır niteliğinde.

Sabahki bültendeki belirsizlik giderildi

SPK’nın sabah yayımlanan 2026/67 sayılı bülteninde ara ödemenin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından her hak sahibi için hesaplanacak net yatırım tutarı üzerinden yapılacağı belirtilmişti.

Ancak bir yatırımcının birden fazla tasfiye fonunda yatırımı bulunması halinde 1 milyon TL sınırının bütün fonların toplamına mı, yoksa her fona ayrı ayrı mı uygulanacağı açık biçimde belirtilmemişti.

SPK’nın daha sonra yaptığı açıklamada kullandığı “her bir yatırımcıya her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere” ifadesi bu belirsizliği ortadan kaldırdı.

Net yatırım tutarını MKK hesaplayacak

Ara ödemenin hesabında yine MKK tarafından belirlenecek net yatırım tutarı esas alınacak.

Net yatırım tutarı:

- 1 milyon TL’nin altındaysa tutarın tamamı,

- 1 milyon TL veya üzerindeyse en fazla 1 milyon TL

ara ödeme olarak yatırımcıya verilecek.

Bu hesaplama her fon için ayrı yapılacak.

SPK açıklamalarında net yatırım tutarının ayrıntılı hesaplama formülü ise henüz açıklanmış değil. Bu nedenle söz konusu tutarın yatırımcının yatırdığı anapara, mevcut fon değeri veya hesabında görünen bakiye ile doğrudan aynı olduğu sonucuna varmak mümkün değil.

1 milyon TL’yi aşan hak ortadan kalkmıyor

Ara ödeme sınırı, yatırımcının nihai tasfiye sonunda alabileceği toplam paranın üst sınırı anlamına gelmiyor.

1 milyon TL, yalnızca her bir fondan yapılacak ara ödemenin azami tutarını belirliyor.

Ara ödeme, yatırımcının nihai tasfiye sonucunda hak kazanacağı ödemeden mahsup edilecek. Ara ödeme aşamasında katılma payları da iade edilmeyecek.

Yatırımcının 1 milyon TL’yi aşan hakkı varsa kalan bölüm nihai tasfiye hesabında değerlendirilecek.

Ara ödeme hangi fonları kapsıyor?

1 milyon TL’ye kadar ara ödeme uygulaması, SPK’nın daha önce tasfiyesine karar verdiği ve şu dört portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ilgili fonları kapsıyor:

Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy.

Ancak bu şirketlerin bütün fonları otomatik olarak kapsama girmiyor. Ara ödeme düzenlemesi, tasfiyesine karar verilen fonlar için uygulanıyor.

Ödeme için yatırımcıya ilişkin mutabakat işlemlerinin de tamamlanmış olması gerekiyor.

SPK, ara ödeme uygulamasına para piyasası fonlarından başlanacağını daha önce açıklamıştı.