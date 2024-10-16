Boğaziçi Zirvesi, milyar dolarlık anlaşmalara kapı açacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) ta­rafından 14 yıldır dü­zenlenen Boğaziçi Zirvesi, bu yıl ‘Geleceğe Köprüler Kur­mak’ temasıyla kasım ayında gerçekleştirilecek.

Ortado­ğu ve Asya başta olmak üze­re 50’den fazla ülkeden gele­cek liderleri ağırlayacak olan zirvenin, bu yıl da ekonomik ve ticari alanda milyar dolar­lık iş birliklerine kapı açma­sı bekleniyor. UİP kurucusu Cengiz Özgencil, her yıl oldu­ğu gibi bu yıl da zirveye özen­le hazırlandıklarını söyledi. Zirvenin sadece Türk iş dün­yası için değil katılımcı ül­keler arasında da iş birlikle­ri fırsatı yarattığını söyleyen Özgencil, “İş birliği anlaşma­ları sadece zirve kapsamın­da imzalanmıyor. Burada ta­nışan iş insanları, yıl içinde yeni anlaşmalar için bir ara­ya gelebiliyor.

Örneğin 2010 yılında Mısır ile yapılan ser­best ticaret anlaşması UİP çatısı altında oldu. Mısır ile 890 milyon dolarlık anlaşma yapıldı. Yine Aramco geldi 12 firmayla görüştü. 2 firma­dan biriyle 471, biriyle 520 milyon dolarlık ön görüşme yaptı. Daha bilmediğimiz çok fazla görüşme var” dedi. İlk 10 yılda en az 2-3 milyar do­larlık anlaşmalar yapıldığını kaydeden Özgencil, zaman zaman gelen geri bildirimler­den yapılan iş anlaşmalarını öğrendiklerini belirtti.

“Neon projesi için ciddi görüşmeler bekliyorum”

Zirve kapsamında özellik­le Suudi Arabistan gibi büyük projelere imza atan ülkelerin temsilcilerinin de geleceği­ni aktaran Özgencil, “Suudi Arabistan’ın yatay şehir pro­jesi Neon’un başındaki isim de geliyor. Burada ciddi gö­rüşmeler bekliyorum. Gelen­ler yatırım amacıyla geliyor. Eğer bölgedeki savaş olasılığı sönümlenirse çok ciddi yatı­rımlar geleceğini biliyorum” ifadelerini kullandı. UİP’in bir ekonomi düşünce kuru­luşu olduğunu söyleyen Öz­gencil, hem sosyal sorumlu­luk projeleri hem de ülke eko­nomisi açısından zirvenin yarattığı katma değere dik­kat çekti.

Özgencil, “14 yıl bo­yunca her toplantımıza gerek yurt içi gerekse yurt dışından ciddi bir talep geldi. Özellik­le şunu çok önemsedik bütün yıllar boyunca, tarafsız ama kendi konularında uzman ki­şileri getirip konuşturmak ve doğruları söyleyebilmek. Ekonomi düzeyin yanı sıra kültür, spor ve daha birçok alanda bir sürü paneller yap­tık. Böylelikle sosyal sorum­luluk projelerimizi de haya­ta geçirmeye çalıştık. Her se­ne 20 ile 30 arası konu tespit ediyoruz ve 20 ile 30 arası pa­nel yapıyoruz” dedi.

“Kadının ekonomideki yerini önemsiyoruz”

Zirve kapsamında kadı­nın ekonomideki yeri pane­lini de düzenlediklerini an­latan Özgencil, “Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Ve ben hala 15 yıldır kadınların eko­nomiye katkısı panelini bi­lerek, isteyerek, araştırarak yapıyorum. Çünkü 2009 yı­lında ben bu projeyi hazırlar­ken araştırmayla yapıyorum. Amerika’da, Avrupa’da kadı­nın ekonomiye katkısı yüz­de 40-45’lerde. Asya’ya, Or­tadoğu’ya geliyorsunuz yüz­de 20’lere düşüyor. Ben bunu kırmak istedim” diye konuş­tu. Cengiz Özgencil, zirvenin en önemli özelliklerinden bi­rini de tarafsızlığı olarak ni­telendirdi.

“Markalaşma yolunda manevi destek verilmeli”

Boğaziçi Zirvesi’ni 14 yıldır kendi imkanlarıyla düzenlediklerini anlatan Cengiz Özgencil, ülkenin ve İstanbul’un markalaşmasına büyük katkı sunan zirveye destek verilmesi gerektiğini vurguladı. “Ekonomik destek arayışında değiliz, manevi destek verilsin” diyen Özgencil, şöyle devam etti: “Bu Boğaziçi Zirvesi’nin markalaşma süreci. Ama bunun yanı sıra bu projeye manevi destek veren kuruluşlar da olmalı. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı, bunların da bu projeye manevi destek vermesi lazım.”

İş ve finans dünyası İstanbul’da buluşacak

Boğaziçi Zirvesi’nde ‘Mobilitenin İnovatif Gücü’, ‘Kentsel Dönüşüm’, ‘Eğitim’, ‘Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi’, ‘Akdeniz’de Müzik İhracatı’, ‘E-ticaret’, ‘Dijital Çağda Dönüşen Sermaye Piyasaları’ gibi 20’den fazla panel düzenlenecek. İki gün sürecek ve 30’un üzerinde yabancı konuşmacının yer alacağı zirveye, Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Jasem Mohamed Al-Budaiwi, Eski Güney Afrika Ticaret ve Endüstri Bakanı Hon Ebrahim Patel, Suudi Arabistan Krallığı Yatırım Direktörü Dr. Manar Al Moneef, Suudi Ticaret Odaları Konseyi Başkanı Mr. Hassan Moejeb Alhwaizy gibi isimler de katılacak.