Boğaziçi Zirvesi, milyar dolarlık anlaşmalara kapı açacak
50’den fazla ülkeden gelecek iş ve siyaset insanlarını ağırlamaya hazırlanan Boğaziçi Zirvesi, bu yıl ‘Geleceğe Köprüler Kurmak’ temasıyla 7-8 Kasım tarihlerinde 15’inci kez düzenlenecek. Bugüne kadar en az 2-3 milyar dolarlık iş hacmi yarattığı tahmin edilen zirvenin, yeni iş anlaşmalarına zemin hazırlaması bekleniyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından 14 yıldır düzenlenen Boğaziçi Zirvesi, bu yıl ‘Geleceğe Köprüler Kurmak’ temasıyla kasım ayında gerçekleştirilecek.
Ortadoğu ve Asya başta olmak üzere 50’den fazla ülkeden gelecek liderleri ağırlayacak olan zirvenin, bu yıl da ekonomik ve ticari alanda milyar dolarlık iş birliklerine kapı açması bekleniyor. UİP kurucusu Cengiz Özgencil, her yıl olduğu gibi bu yıl da zirveye özenle hazırlandıklarını söyledi. Zirvenin sadece Türk iş dünyası için değil katılımcı ülkeler arasında da iş birlikleri fırsatı yarattığını söyleyen Özgencil, “İş birliği anlaşmaları sadece zirve kapsamında imzalanmıyor. Burada tanışan iş insanları, yıl içinde yeni anlaşmalar için bir araya gelebiliyor.
Örneğin 2010 yılında Mısır ile yapılan serbest ticaret anlaşması UİP çatısı altında oldu. Mısır ile 890 milyon dolarlık anlaşma yapıldı. Yine Aramco geldi 12 firmayla görüştü. 2 firmadan biriyle 471, biriyle 520 milyon dolarlık ön görüşme yaptı. Daha bilmediğimiz çok fazla görüşme var” dedi. İlk 10 yılda en az 2-3 milyar dolarlık anlaşmalar yapıldığını kaydeden Özgencil, zaman zaman gelen geri bildirimlerden yapılan iş anlaşmalarını öğrendiklerini belirtti.
“Neon projesi için ciddi görüşmeler bekliyorum”
Zirve kapsamında özellikle Suudi Arabistan gibi büyük projelere imza atan ülkelerin temsilcilerinin de geleceğini aktaran Özgencil, “Suudi Arabistan’ın yatay şehir projesi Neon’un başındaki isim de geliyor. Burada ciddi görüşmeler bekliyorum. Gelenler yatırım amacıyla geliyor. Eğer bölgedeki savaş olasılığı sönümlenirse çok ciddi yatırımlar geleceğini biliyorum” ifadelerini kullandı. UİP’in bir ekonomi düşünce kuruluşu olduğunu söyleyen Özgencil, hem sosyal sorumluluk projeleri hem de ülke ekonomisi açısından zirvenin yarattığı katma değere dikkat çekti.
Özgencil, “14 yıl boyunca her toplantımıza gerek yurt içi gerekse yurt dışından ciddi bir talep geldi. Özellikle şunu çok önemsedik bütün yıllar boyunca, tarafsız ama kendi konularında uzman kişileri getirip konuşturmak ve doğruları söyleyebilmek. Ekonomi düzeyin yanı sıra kültür, spor ve daha birçok alanda bir sürü paneller yaptık. Böylelikle sosyal sorumluluk projelerimizi de hayata geçirmeye çalıştık. Her sene 20 ile 30 arası konu tespit ediyoruz ve 20 ile 30 arası panel yapıyoruz” dedi.
“Kadının ekonomideki yerini önemsiyoruz”
Zirve kapsamında kadının ekonomideki yeri panelini de düzenlediklerini anlatan Özgencil, “Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Ve ben hala 15 yıldır kadınların ekonomiye katkısı panelini bilerek, isteyerek, araştırarak yapıyorum. Çünkü 2009 yılında ben bu projeyi hazırlarken araştırmayla yapıyorum. Amerika’da, Avrupa’da kadının ekonomiye katkısı yüzde 40-45’lerde. Asya’ya, Ortadoğu’ya geliyorsunuz yüzde 20’lere düşüyor. Ben bunu kırmak istedim” diye konuştu. Cengiz Özgencil, zirvenin en önemli özelliklerinden birini de tarafsızlığı olarak nitelendirdi.
“Markalaşma yolunda manevi destek verilmeli”
Boğaziçi Zirvesi’ni 14 yıldır kendi imkanlarıyla düzenlediklerini anlatan Cengiz Özgencil, ülkenin ve İstanbul’un markalaşmasına büyük katkı sunan zirveye destek verilmesi gerektiğini vurguladı. “Ekonomik destek arayışında değiliz, manevi destek verilsin” diyen Özgencil, şöyle devam etti: “Bu Boğaziçi Zirvesi’nin markalaşma süreci. Ama bunun yanı sıra bu projeye manevi destek veren kuruluşlar da olmalı. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı, bunların da bu projeye manevi destek vermesi lazım.”
İş ve finans dünyası İstanbul’da buluşacak
Boğaziçi Zirvesi’nde ‘Mobilitenin İnovatif Gücü’, ‘Kentsel Dönüşüm’, ‘Eğitim’, ‘Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi’, ‘Akdeniz’de Müzik İhracatı’, ‘E-ticaret’, ‘Dijital Çağda Dönüşen Sermaye Piyasaları’ gibi 20’den fazla panel düzenlenecek. İki gün sürecek ve 30’un üzerinde yabancı konuşmacının yer alacağı zirveye, Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Jasem Mohamed Al-Budaiwi, Eski Güney Afrika Ticaret ve Endüstri Bakanı Hon Ebrahim Patel, Suudi Arabistan Krallığı Yatırım Direktörü Dr. Manar Al Moneef, Suudi Ticaret Odaları Konseyi Başkanı Mr. Hassan Moejeb Alhwaizy gibi isimler de katılacak.