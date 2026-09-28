Boğulma riski tespit edilen ürünü iade edenler parasını geri alabilecek

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Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Güvensiz Ürün İlanı”nda, Intex marka bir yüzme yardımcısı için alınan önlemler açıklandı. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Araba figürlü, yeşil-turuncu renkteki ürünün barkod numarası 6941057455860 olarak belirtildi. Yapılan incelemede ürünün ilgili güvenlik standardının tasarım ve su oyuncaklarına benzerlikten kaçınılmasına ilişkin hükümlerine aykırı olduğu tespit edildi.

Ürünün piyasaya arzı önlenecek ve geri çağrılacak

Bakanlığın ilanında söz konusu ürün için belirlenen risk “boğulma” olarak açıklandı.

Riskin, dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi ve suda boğulma tehlikesiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Ürünün, TS EN 13138-3 standardının Kısım 5.2 Tasarım ve 5.2.1 Su oyuncaklarına benzerlikten kaçınılması bölümlerine aykırı olduğu kaydedildi.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 22 Ekim 2025 tarihli ve 00114890348 sayılı İdari Yaptırım Kararı doğrultusunda ürün hakkında bir dizi yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Buna göre ürünün piyasada bulunması önlenecek ve ürün için geri çağırma işlemi gerçekleştirilecek. Ayrıca düzeltici önlem planı sunulacak ve idari para cezası uygulanacak. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ndeki bildirim numarası ise 2022090002 olarak açıklandı.

Ürünü satın alan tüketiciler ne yapabilir?

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 19'uncu maddesi kapsamında tüketicilere üç seçenek sunuluyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Ürünü satın alanlar, geri çağırmaya neden olan sorunun giderilmesini, ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesini veya ürünün teknik düzenlemelere uygun ve güvenli eş değer bir ürünle değiştirilmesini talep edebilecek.

Bu seçeneklerden en az biri firma tarafından tüketicilere sağlanacak.

Geri çağırma için hangi firmaya başvurulacak?

İlanda, nihai kullanıcıların masrafları firma tarafından karşılanmak üzere ürünü belirtilen adrese ulaştırmaları gerektiği bildirildi. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Üründen sorumlu firma Vardem Oyuncak ve Hed. Eşya Gıda San. Tic. Ltd. Şti. olarak açıklandı. İlanda firmanın adresi Maltepe Mah. Ali Rıza Gürcan Cad. Eski Çırpıcı Çıkmaz Sk. No: 3/4 Merter/İstanbul olarak yer aldı.