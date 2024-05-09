Bolat, Amerikalı mevkidaşı Raimondo ile görüştü

Bakan Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Raimondo ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin ve karşılıklı yatırımların artırılmasından duyulan memnuniyeti dile getirdiklerini kaydeden Bolat, uzun vadede ticari ilişkileri güçlendirme niyetinde olduklarını paylaştıklarını aktardı.

Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Karşılıklı olarak ikili ticaretimizi 100 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefimizde mutabık kaldık. ABD ile karşılıklı yatırımların 26 milyar dolara ulaşmasına ilişkin memnuniyetimizi ve bu yatırımların zamanla karşılıklı olarak artacağına inancımızı belirttik. Ayrıca üçüncü ülkelerde yapılacak ortak yatırımları arttırmak üzere işbirliğimizin geliştirilmesi için temaslarımızın arttırılması hususunu teyit ettik. Bunların yanında mart ayında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz yapay zeka, 5G, siber güvenlik ve veri konularını kapsayan Dijital Diyalog için yüz yüze çalıştay sayesinde attığımız somut adımların ikili ticaretimize yeni bir boyut kazandırmasını çok önemli bulduğumuzu ifade ettik."