Bolat: Cari açığı 30 milyar dolara düşüreceğiz

Bolat, OVP kapsamında, depremlerin olumsuz etkilerinin yanı sıra küresel ekonomideki zayıf görünüme rağmen ihracatın 2023’te 255 milyar dolara çıkmasını öngördüklerine işaret ederek, şunları söyledi: “2026’da ihracatımızın 300 milyar doları aşmasını hedefliyoruz.

Cari işlemler açığının da 2026’da 30 milyar dolara düşürülmesini hedefliyoruz. 2023’te yüzde 4 seviyesinde olan cari işlemler açığının GSHY içindeki payını, 2026’da yüzde 2,3’e düşüreceğiz. Ülkemizin üretim kapasitesini teknolojik dönüşüm ile güçlendirerek, cari işlemler hesabındaki sürdürülebilir iyileşmeyi sağlamayı amaçlıyoruz.

Daha düşük ithalat ile daha yüksek ekonomik büyüme seviyelerine ulaşmayı hedefliyoruz.” Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de OVP’ye ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “OVP: Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm” dedi.